Barça'nın 'İnci'si

AKŞAM
Barcelona Kadın Basketbol Takımı, son olarak Galatasaray forması giyen 21 yaşındaki 2.05’lik pivot İnci Güçlü’yü kadrosuna kattı. 5 sezondur Galatasaray kadrosunda yer alan ve Sarı-Kırmızılı ekiple 2016- 17 sezonunda EuroCup ikinciliği, 2017-2018 sezonunda ise EuroCup şampiyonluğu yaşayan genç pivot, kariyerine İspanya’da devam edecek. Barcelona’nın resmi hesabından bir videosu yayınlanan Güçlü, bu yeni projeye katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
2015’TEN BU YANA CİM BOM’DAYDI
İspanyol devi de “Hoş geldin, burası senin yeni evin İnci Güçlü” mesajıyla videoyu yayınlayarak transferi duyurdu. 1999 yılında Adana’da doğan 2.05’lik pivot, 2013’te BOTAŞ formasıyla Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonluğu yaşadı ve sonrasında Galatasaray’a transfer oldu. Genç yaşına rağmen G.Saray ile 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Güçlü, Katalan ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İnci, A Milli Kadın Basketbol forması da giyiyor...
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