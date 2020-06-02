Barça için hazırım

Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer olan kadın basketbolcu İnci Güçlü, “Sıkı çalıştım ve hazırım” dedi.

AKŞAM

Galatasaray’dan Barcelona Kadın Basketbol Takımı’na transfer olan 21 yaşındaki 2.05’lik pivot İnci Güçlü, “Öncelikle heyecanlıyım, sonuçta yeni bir ülke, çok güzel bir şehir ve Avrupa’da çok büyük bir takıma gidiyorum. Galatasaray’da fazla süre alamamam koçun takdiri... Şampiyonluk için Barcelona’ya gittim. Sıkı çalıştım ve hazırım. Projeleri kapsamında 2 yıllık anlaştıkları tek sporcu benim. İleride Amerika’da WNBA’de oynamak istiyorum” şeklinde konuştu.

Barça'nın 'İnci'si