Barça, Getafe deplasmanından çıkamadı

Getafe'ye galibiyeti getiren golü 56. dakikada penaltıdan Jaime Mata attı.
Getafe'de yedekte başlayan milli futbolcu Enes Ünal, 70. dakikada Mata'nın yerine oyuna girdi.
Aldığı galibiyetle puanını 10'a çıkaran Getafe, lider Real Madrid ile aynı puana gelerek averajla 2. sırada yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon geç oynanan maçlardan dolayı La Liga'nın 1. haftasındaki Real Madrid-Getafe maçı ileri bir tarihe ertelendiğinden her iki takımın birer maçı eksik bulunuyor.
La Liga'da iki maçı eksik olan Barcelona ise 7 puanla 9. sıraya geriledi.
La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid'in sahasında Cadiz'e 1-0 yenilmesinden sonra Barcelona da haftayı puansız kapattı.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasında hem taktiksel hem de fiziksel olarak üstünlüklerini sahaya koyduklarını söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, 2-0 kaybedilen Başakşehir maçının ardından takımın gösterdiği enerjiden memnun olmadığını belirterek, "Bunu arkadaşlarımızla birlikte antrenmanlarda ve çalışmalarda konuşup, bu problemi mutlaka çözeceğiz" dedi.
La Liga'nın 6. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.
La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz'e 1-0 yenildi.
Serie A'da ezeli rakipler Inter ve Milan'ı karşı karşıya getiren derbide Milan, Inter'i Zlatan İbrahimovic in golleriyle 2-1 geçti.
Serie A'nın 4. haftasında Juventus, Crotone ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.