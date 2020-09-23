Bakan Kasapoğlu, Avrupa Spor Haftası etkinliklerine katıldı

DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı. Anıttepe Spor Kompleksi'nde gerçekliştirilen törene Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra; Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Herkes İçin Spor Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, birçok branştan milli takım sporcuları ile antrenörler katıldı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, "Böylesine güzel bir günde böylesine güzel bir atmosferde bizleri bir araya getiren rabbime hamd ediyorum. İnşallah bu salgın sürecini atlatalım ve her yıl olduğu gibi kalabalıklar ve güçlü bir şekilde devam edelim. Salgının getirmiş olduğu dezavantajlara rağmen katılan tüm misafirlerimizi şükranla selamlıyorum. Bu süreçte hepimizin bildiği gibi sporun, hareketliliğin, sağlılğın, zindeliğin, yaşanabilir bir dünya için çevrenin ve bununla birlikte bu bilincin egemen kılınması apayrı bir önem taşıyor" dedi.

"HAREKETSİZ KALMANIN GETİRDİĞİ DEZAVANTAJLARI HAREKET VE SPORLA YENECEĞİMİZİN BİLİNCİNDEYİZ"

Bu yılın Avrupa Spor Haftası olduğunu ve düzenlenen organizasyonun kritik bir durumu da gösterdiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "O yüzdendir ki geçen yılki organizasyon olsun bu yılki bu organizasyon olsun bizlere hareketliliğin sadece bir haftaya veya bir güne mahsus değil böyle bir yaşam tarzı olması gerekir. Bu yüzden bu bilincin artmasına ve bu şuurun gelişmesine dair olan çalışmaları tüm gücümüzle destekliyoruz. Covid ile mücadelede sporun ve hareketliliğin çok kritik bir yaşam tarzı olduğunu gördüğümüz bir salgın dönemi yaşıyoruz. Bu anlamda sporun ne kadar önemli olduğunu uzmanlar bize söylüyorlar. Obezitenin bu dönemde de büyük bir tehdit olduğunu söylüyor ve aktif ve hareketli bir hayat sürmenin ne kadar mühim olduğunu anlıyoruz. Bir süre evde kalmayı gerektiren bir dönem yaşadık gençlerle bir araya gelişimiz salgından dolayı online oldu ama bir platform oluşturduk; 'evde kal hareketsiz kalma'. Hareketsiz kalmanın getirdiği dezavantajları hareket ve sporla yeneceğimizin bilincindeyiz. Maskeyi temizliği göz önünde bulundurarak ve sporun önünde engel tanımayacağımızı da göz önünde bulundurarak burdayız" diye konuştu.

"SPORU YAYMA POLİTİKAMIZLA KADINLAR EN ÖNEMLİ DAVETLİLERİMİZ"

Hedeflerinin spor için var olan engelleri ortadan kaldırarak sporun bir yaşam tarzı olmasını sağlamak olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Salgınla mücadelede örnek bir ülkeyiz el ele ve gönül gönüle atlatacağız. Bundan sonra daha hareketli ve çevreye daha yararlı birer birey olacağız. Spor herkes içindir diyoruz. Genç yaşlı kadın erkek engel tanımadan hepimiz için spor. Sadece futbolda değil tüm sporlarımızda dünyaya meydan okuyan bir tesis altyapımız var. Toplumun öncüsü kadınlar anlayışıyla sporun öncüsü kadınlar anlayışı var. Sporu yayma politikamızla kadınlar en önemli davetlilerimiz. Sporu tamamen yaymak işin bir parçası. Tıpkı 2019'da olduğu gibi yarınlar bu şanlı bayrağı dünyanın dört bir tarafında dalgalandıracak. Gençlerimiz bizim en büyük umudumuz ve okullarda yetenek taraması testlerini başlattık. Gençlerimizi tanıyıp spora yönlendireceğiz. Yüzme bilmeyen kalmasın dedik ve bir milyon kişiye yüzme öğretmeyi hedefliyoruz. Sporcu bursunu vakıf üniversitelerimizle imzaladık. Sporun birleştiren dönüştüren ruhu, yarınların güçlü Türkiye'sinde önemli bir misyonu taşıyacaktır. Sizleri yürüyüş yapmaya davet ediyoruz. Maske mesafe ve temizlik kurallarına uyarak spora başlayalım. tesislerimiz milletimize hep açık. Sadece millete değil uluslar arası sporculara da açık. Salgına rağmen gördüğüm bu tablo Türkiye'nin spora ilgisiyle daha yukarı taşıyacak. Avrupa Spor Haftası'nın spor yaşamımıza, hareketliliğimize ve kültürümüze hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.