Bakan açıkladı! TFF ve beIN anlaşmaya vardı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF ile yayıncı kuruluş arasında anlaşmanın sağlandığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik.
TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim.
Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu duyurdu.
Galatasaray'da bugün yapılması planlanan antrenman, koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.
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