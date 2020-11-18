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aksam.com.tr
  • 18 Kasım 2020 Çarşamba 08:00
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En iyi anlaşma

En iyi anlaşma

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AKŞAM Özel Haber

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayıncı kuruluşla TFF'nin anlaştığı müjdesini verdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ise, "Olabilecek en iyi anlaşmayı yaptık." açıklamasında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO’su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

PERŞEMBE AÇIKLANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, gazeteniz Akşam’a yaptığı açıklamada, “Sayın Bakanımızın huzurunda bir araya geldik ve şartlarda anlaşma sağladık. Olabilecek en iyi anlaşmayı yaptık. Rakamı perşembe günü açıklayacağız. Herkes için en iyi olan anlaşmayı yaptığımıza inanıyoruz. Kulüpler de buna razı olacak. Hayırlı olsun.” dedi. Böylece bir süredir yayıncı kuruluşla devam eden belirsizlik, mutlu sonla noktalanmış oldu. 

2,7 MİLYAR TL

Yayıncı kuruluşun yeni anlaşma ile birlikte bu sezon için kulüplere 2,7 milyar TL ödeyeceği iddia edildi. Kulüplerin tamamına TL ile ödeme yapılacak. Bir sonraki yıl TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş Digiturk tekrar masaya oturacak.

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