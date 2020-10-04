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aksam.com.tr
  • 04 Ekim 2020 Pazar 19:16
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Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

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AA

Süper Lig'in 4. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 6-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Milli takım arasına lider girmek istiyorduk. Amacımız oydu." dedi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, maçın ardından düzenlenen toplantıda futbolcuları, teknik ekibi ve tüm kulüp çalışanlarıyla gurur duyduğunu söyledi. Hafta içerisinde maça çok iyi hazırlandıklarını anlatan Tokatlı, "Hatayspor, güçlü defans yapan, alanları kapatan ve gol yemeyen bir ekip. Ama eksilerini biz biliyorduk. Onların hepsinin analizlerini, hafta içerisinde taktiksel çalışma yaparak zaaflarını değerlendirdik. Özellikle attığımız goller, hazırlanış bakımından da ikinci gol hafta içi çalışılmış, organize bir atakta geldi. Bu galibiyetten dolayı mutluyuz. Milli takım arasına lider girmek istiyorduk. Amacımız oydu, onu da inşallah akşamki maçın durumuna göre başarıyoruz." dedi.

Milli takım arasında eksileri gidermek için çok çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Tokatlı, "Sonuçta iyi futbol, iyi sonuç, bizleri memnun etti. Ayrıca bizleri izleyemeyen, dışarıdan destekleyen taraftarlarımıza da armağan olsun. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelecektir" dedi.

ATAKAŞ HATAYSPOR CEPHESİ

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise Alanyaspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar Alanyaspor'un kendilerinden daha çok isteyen, hücum ve savunma anlamında da daha iyi oynadığını belirten Erdoğan, "Haklı bir galibiyet aldılar. Bu skor çok büyük bir hayat kırıklığı oldu. Buradan çıkaracağımız çok ciddi dersler var. Az önce oyuncularıma da söyledim. Rakiplerine karşı gol yemeyen 3 maçta rakiplerine karşı 7 puan elde eden oyunlarımız vardı. Bundan sonraki dönemler de inşallah bu maçtan çıkaracağımız derslerle yine hem savunma anlamında hem de hücum anlamda daha akıllı oynayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, bundan sonra iyi mücadele eden bir Hatayspor izlettireceklerini ifade ederek, camiaya ve taraftarlara böyle bir ağır mağlubiyet yaşattıkları için üzgün olduklarını sözlerine ekledi.

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Alanyaspor-Hatayspor maçının ardından

Süper Lig'in 4. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 6-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Milli takım arasına lider girmek istiyorduk. Amacımız oydu." dedi.

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