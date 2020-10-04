Alanyaspor, Hatayspor'u bozguna uğrattı: 6-0

Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u farklı mağlup etti: 6-0.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor maçını Alanyaspor 6-0 kazandı.

Aytemiz Alanyaspor, 18. dakikada Anastasios Bakasetas ile gol perdesini açtı. 24'te Davidson farkı ikiye çıkardı. 35'te Adam Bareiro, takımının üçüncü golünü attı. 45+1. dakikada François Moubandje, ilk yarının skorunu belirledi.

Alanyaspor'da Davidson 67 ve 77'de iki gol daha atarak hat-trick yaptı ve maçın skorunu belirledi.

Alanyaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 10'a çıkardı ve liderlik koltuğuna yükseldi. İlk 3 haftada gol yemeyen ve 7 puan toplayan Hatayspor, hem ilk gollerini yedi hem de ilk mağlubiyetini aldı.

Milli maç arasından sonra Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'a konuk olacak. Hatayspor ise sahasında BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısını Alanyaspor 4-0 önde tamamladı.

4. dakikada sol kanatta rakip oyuncudan kazandığı topu Bareiro, Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

18. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası ortasına Davidson'dan önce Hatayspor defansı uzaklaştırmak istedi. Bakasetas, ceza sahası dışında önüne gelen topu, gelişine sert vurarak ağlarla buluşturdu: 1-0

23. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan topla buluşan Efecan Karaca ceza sahası içinde Bareiro'ya çıkardı. Bareiro'nun arka direğe gönderdiği topu Davidson kaleye göndermek istedi. Kaleci Munir'in çıkardığı topu Davidson kafayla ağlarla buluşturdu: 2-0

34. dakikada sağ kanattan Efecan Karaca, topu ceza sahası içindeki Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği topu Bareiro filelerle buluşturdu: 3-0

45+2. dakikada sol kanattan gelişen atakta Moubandje, Davidson ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun ceza sahası solundan çektiği şut ağlarla buluştu: 4-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

61. dakikada orta alanda topla buluşan Salih Uçan, savunmanın arkasına kaçan Bareiro'yu topla buluşturdu. Bareiro kaleci Münir ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Münir ayaklarıyla topu çıkardı.

67. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı 5'e yükseltti. Ceza sahası dışında rakip oyuncudan sıyrılarak sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Davidson'un vuruşunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 5-0

71. dakikada sağ kanattan Rayane'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Boupendza'nın vuruşu üstten auta gitti.

77. dakikada Alanyaspor 6. Davidson da 3. golünü attı. Efkan Bekiroğlu'un ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Babacar ceza sahasına içine çevirdiği topu Davidson ağlara gönderdi: 6-0

Karşılaşma Alanyaspor'un 6-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Murat Tuğberk Curbay

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje (Dk. 75 Ahmet Gülay), Siopis, Salih Uçan (Dk. 68 Berkan İsmail Kutlu), Efecan Karaca, Davidson (Dk. 83 Mustafa Pektemek), Bakasetas (Dk. 75 Efkan Bekiroğlu), Bareiro (Dk. 68 Babacar)

Atakaş Hatayspor: Munir, Barbosa (Dk.46 Babajide), Rayane, Selim Ilgaz (Dk. 46 Riberio), Gökhan Karadeniz (Dk. 71 Boupendza), Dos Santos, Mesut Çaytemel, Sackey (DK. 62 Abdurrahman Canlı), Yusuf Abidoğlu, Popov, Diouf (Dk. 71 Mirkan Aydın)

Gol: Dk. 18 Bakasetas, Dk. 23, 67 ve 77. Davidson, Dk. 34 Bareiro, Dk. 45+2 Moubandje (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Efecan Karaca, Dk. 38 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 40 Rayane, Dk. 49 Dos Santos, Dk. 57 Babajide (Atakaş Hatayspor)