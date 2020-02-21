Ayrılık için gün sayan Mustafa Kapı'dan Galatasaray'ın kasasına 360 bin Euro girecek

Sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı bırakılan altyapı oyuncusu Mustafa Kapı, resmen ayrılmak için 8 Ağustos'u bekliyor.
Bu tarihte 18 yaşından gün alacak Kapı, istediği kulübe gitme hakkını kazanacak. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen 2002 doğumlu yıldız adayını transfer etmek isteyen yabancı kulüpler, Galatasaray'a 360 bin Euro yetiştirme bedeli ödemek zorunda.
(Sabah)
Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a gönderdiği Ryan Babel'in, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Getafe maçında yaptığı hareket maça damgasını vurdu.
BEŞİKTAŞ yönetimi, iç transferde harekete geçiyor.
Sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı bırakılan altyapı oyuncusu Mustafa Kapı, resmi ayrılık için geri sayıma geçti.
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