Avrupa'da evinde 7. yenilgi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Başakşehir, sahasında RB Leipzig’e 4-3 mağlup oldu. Avrupa kupalarında sahasındaki 18. maçına Alman temsilcisi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, 7. yenilgisini aldı. Başakşehir’in geriye kalan 17 mücadelede 6 galibiyet, 5 beraberliği bulunuyor.
Turuncu-lacivertli takım, söz konusu müsabakalarda 20 gol atıp ağlarında da 21 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 4-3 yenen Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, son dakika golüyle çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
RB Leipzig'in Medipol Başakşehir karşısında galibiyet golünü atan Alexander Sörloth, maçın ardından konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in, RB Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi'nde Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 kaybeden Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki 7. yenilgisini almış oldu.
Medipol Başakşehir'in deneyimli stoperi Martin Skrtel, kariyerinde Avrupa kupalarındaki 100. maçına RB Leipzig karşısında çıktı.