Avrupa'da evinde 7. yenilgi

Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 4-3 yenen Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, son dakika golüyle çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

İrfan Can Kahveci, tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in, RB Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi'nde Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu oldu.