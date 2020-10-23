Avrupa liglerinde bu hafta birbirinden önemli maçlar oynanacak

Futbolseverler, bu hafta sonu İspanya, İngiltere ve Türkiye liglerinde birbirinden heyecanlı dört maç izleyebilecek.
La Liga'nın 7. haftasındaki sezonun ilk "El Clasico" maçında, Barcelona, Real Madrid'i Nou Camp Stadı'nda yarın TSİ 17.00'de ağırlayacak.
İngiltere Premier Lig'in 6. haftası ise iki önemli maça sahne olacak.
Manchester United, Chelsea'yi yarın TSİ 19.30'da Old Trafford Stadı'nda konuk edecek.
25 Ekim Pazar günü de Arsenal, Emirates Stadı'nda milli oyuncular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City ile karşılaşacak. TSİ 22.15'te başlayacak karşılaşmada Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle görev alamayacak.
Süper Lig'in 6. haftasında ise Fenerbahçe, 25 Ekim Pazar günü 19.00'da Trabzonspor'u ağırlayacak.
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, kanatlarda yaşanan sıkıntı nedeniyle Denizlispor maçında sistem değişikliğine gitmeyi planlıyor. Orta sahada Dorukhan, Josef ve Atiba'nın, ileri üçlüde ise Aboubakar, Larin, Ghezzal'ın yer alması bekleniyor
Fulham'da kadro dışı kalan Jean Michael Seri, dönüyor. İngiliz ekibi, yıllık 2.8 milyon euro maaş alan Fildişili orta sahanın yarı maliyetinden kurtulmak istiyor. Galatasaray da 29'luk ‘registayı' 6 aylık kiralamaya sıcak bakıyor.
Bursaspor ve Galatasaray formalarıyla şampiyonluklar yaşayan eski milli futbolcu Sercan Yıldırım, kendi adıyla kurduğu futbol okulunda deneyimini çocuklara aktaracak.
Lige istediği gibi başlayamayan Trabzonspor'da Eddie Newton, Steven Greaves başta olmak üzere yardımcılarıyla bir araya geldi, takımı ayağa kaldırmak için yoğun bir mesai verildi.
Galatasaray, geçen sezondan bu yana sakatlığı nedeniyle oynayamayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yokluğunu arıyor. Tecrübeli kalecinin forma giymediği 12 maçın 9'unda sarı-kırmızlı ekip puan kaybı yaşadı.
5 kanat oyuncusundan 4'ü sakat olan Beşiktaş sıkıntıda. Teknik direktör Sergen Yalçın ise söz konusu problemi 25 yaşındaki forveti sol önde görevlendirerek çözmeyi planlıyor.