Avrupa Kulüpler Birliği'nden densiz talep: Şampiyonlar Ligi finalini Almanya'ya verin

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçlarının İstanbul'dan alınarak Almanya'ya verileceği iddia edildi.
Sky Sports'ta yer alan habere göre; Avrupa Kulüpler Birliği'nin Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçlarının Almanya'da oynanması için UEFA'ya başvuruda bulundu. Türkiye'de koronavirüs salgınının hala belirsizliğini koruduğu ve bu nedenle Almanya'ya alınması gerektiği belirtildi.
"TÜM MAÇLAR ALMANYA'DA OYNANSIN"
Avrupa Kulüpler Birliği'nin, Bundesliga'nın sorunsuz başladığı ve devam ettiğini UEFA'ya ilettiği, 7-8 Ağustos'ta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş maçlarının dahi Almanya'da tarafsız bir sahaya oynanması yönünde talepte bulunduğu vurgulandı.
UEFA'nın bu talepleri göz önünde bulundurduğu ancak henüz bir yanıt vermediği bildirildi.
ŞENES ERZİK: YARI FİNAL MAÇLARI DA İSTANBUL'DA OYNANABİLİR
UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmasına karar vermişti.
Öte yandan UEFA Onursal Yönetim Kurulu Üyesi Şenes Erzik, 17 Mart’ta yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınından dolayı Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarının da İstanbul’da oynanabileceğini söylemişti.
(Sporx)
Sky Sports'un haberine göre Avrupa Kulüpler Birliği, İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının Almanya'ya verilmesi için UEFA'ya talepte bulundu.
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