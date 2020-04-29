Avrupa futboluna koronavirüs darbesi! Süper Lig dahil zarar inanılmaz boyutta...

Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından birçok lig önemli kayıplara uğrayacak. Süper Lig'in yaklaşık olarak 1 milyar TL'lik gelir kaybı yaşaması beklenirken, Avrupa'da ise bu tablo daha vahim 5 büyük ligin toplam zararının sezon sonunda 5 milyar Euro'ya ulaşması bekleniyor. Bu konuda ise başı İspanya çekiyor. Eğer La Liga, gelecek sene de seyircisiz oynanırsa bu kayıp 1.9 milyar Euro'ya çıkabilir.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle spor aktiviteleri küresel çapta neredeyse durma noktasına geldi. Özellikle futbolda Avrupa’da 500’den fazla maç ertelendi. Bu doğrultuda da önemli gelir kayıpları meydana geldi. Aktif Bank da bu doğrultuda, bir rapor hazırladı. En kötü senaryolar baz alındığında Süper Lig’in gelir kaybının 1 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Ancak Avrupa’da ise bu tablo çok daha kötü durumda. 5 büyük ligde koronavirüs kaybının 5 milyar Euro’ya yaklaşması bekleniyor.

Rekor İngiltere’de ama...

İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa’nın aralarında olduğu ligin yıllık geliri 18 milyar Euro civarında. İngiltere Premier Lig 6 milyar Euro ile zirvede yer alıyordu. Ödemelerin gecikmesi nedeniyle Ada’da toplamda 1.1 milyar Euro’luk zarar olacak. Avrupa’da en çok kaybı ise İspanya yaşayacak. Eğer gelecek sezon seyircisiz oynanırsa 1.9 milyar Euro’luk gelir kaybı olacak. Ayrıca 9 Mayıs’ta liglere başlamayı hedefleyen Almanya 600 milyon Euro zarar ederken, İtalya 550, Fransa da 300 milyon Euro’luk kayba uğradı. (Not: 1 Euro= 7.58 TL.)

Sezon sonunda 520 ile 550 milyon TL arasında maç günü geliri elde etmesi öngörülen Süper Lig’de kalan maçların seyircisiz oynanması halinde sadece maç günü gelirlerinden 100 milyon TL’lik kayıp yaşanabilir.

Köklü değişimler olacak

Koronavirüs salgını nedeniyle futbolda ciddi değişiklikler bekleniyor. Buna göre kulüplerin, maaş indirimleri, yayıncı kuruluş ve diğer kuruluşlarla olan sözleşme sürelerinin gözden geçirilmesi kısa vadeli çözümler olarak ön plana çıkıyor. FIFA ve UEFA’nın alacağı ortak kararlar doğrultusunda gelecek aylarda devrim niteliğinde düzenlemeler bekleniyor.

(Fanatik)