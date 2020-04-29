  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 08:16
  • |
  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 08:16

Avrupa futboluna koronavirüs darbesi! Süper Lig dahil zarar inanılmaz boyutta...

Avrupa futboluna koronavirüs darbesi! Süper Lig dahil zarar inanılmaz boyutta...

Paylaş

Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından birçok lig önemli kayıplara uğrayacak. Süper Lig'in yaklaşık olarak 1 milyar TL'lik gelir kaybı yaşaması beklenirken, Avrupa'da ise bu tablo daha vahim 5 büyük ligin toplam zararının sezon sonunda 5 milyar Euro'ya ulaşması bekleniyor. Bu konuda ise başı İspanya çekiyor. Eğer La Liga, gelecek sene de seyircisiz oynanırsa bu kayıp 1.9 milyar Euro'ya çıkabilir.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle spor aktiviteleri küresel çapta neredeyse durma noktasına geldi. Özellikle futbolda Avrupa’da 500’den fazla maç ertelendi. Bu doğrultuda da önemli gelir kayıpları meydana geldi. Aktif Bank da bu doğrultuda, bir rapor hazırladı. En kötü senaryolar baz alındığında Süper Lig’in gelir kaybının 1 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Ancak Avrupa’da ise bu tablo çok daha kötü durumda. 5 büyük ligde koronavirüs kaybının 5 milyar Euro’ya yaklaşması bekleniyor.

Rekor İngiltere’de ama...

İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa’nın aralarında olduğu ligin yıllık geliri 18 milyar Euro civarında. İngiltere Premier Lig 6 milyar Euro ile zirvede yer alıyordu. Ödemelerin gecikmesi nedeniyle Ada’da toplamda 1.1 milyar Euro’luk zarar olacak. Avrupa’da en çok kaybı ise İspanya yaşayacak. Eğer gelecek sezon seyircisiz oynanırsa 1.9 milyar Euro’luk gelir kaybı olacak. Ayrıca 9 Mayıs’ta liglere başlamayı hedefleyen Almanya 600 milyon Euro zarar ederken, İtalya 550, Fransa da 300 milyon Euro’luk kayba uğradı. (Not: 1 Euro= 7.58 TL.)

Sezon sonunda 520 ile 550 milyon TL arasında maç günü geliri elde etmesi öngörülen Süper Lig’de kalan maçların seyircisiz oynanması halinde sadece maç günü gelirlerinden 100 milyon TL’lik kayıp yaşanabilir.

Köklü değişimler olacak

Koronavirüs salgını nedeniyle futbolda ciddi değişiklikler bekleniyor. Buna göre kulüplerin, maaş indirimleri, yayıncı kuruluş ve diğer kuruluşlarla olan sözleşme sürelerinin gözden geçirilmesi kısa vadeli çözümler olarak ön plana çıkıyor. FIFA ve UEFA’nın alacağı ortak kararlar doğrultusunda gelecek aylarda devrim niteliğinde düzenlemeler bekleniyor.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Caner Erkin...

title

Artık sahada yere tükürmenin cezası sarı kart olacak

title

Galatasaray'da Nagatomo'nun geleceği belli oldu

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

AKŞAM Özel Haber: Hasan Şaş ve Ümit Davala yeni sezonda yok!
AKŞAM Özel Haber: Hasan Şaş ve Ümit Davala yeni sezonda yok!

AKŞAM Özel Haber: Hasan Şaş ve Ümit Davala yeni sezonda yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim iki yardımcısıyla da yolları ayırıyor... Tecrübeli teknik adam yeni sezon planlaması için yaptığı toplantıya Ümit Davala ve Hasan Şaş'ı çağırmadı. Levent Şahin ise toplantıda yer aldı. Terim'in iki yardımcısını değiştireceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de 130 milyonluk borç sancısı
Fenerbahçe'de 130 milyonluk borç sancısı

Fenerbahçe'de 130 milyonluk borç sancısı

Geçen yıldan yerlilere borcu olan yönetim, bu yıl da sadece ocak maaşını ödedi... Geçtiğimiz sezonda yerli oyunculara yaklaşık 60 milyon TL borcu bulunan Fenerbahce, bu sezon da 3 aydır hiçbir futbolcuya maaş ödemedi. Toplam 130 milyonu aşan borcu ödemek için sadece 2 ay süre var.

AKŞAM Özel Röportaj: Maç sonu Fenerlilerle mangal yapardık
AKŞAM Özel Röportaj: Maç sonu Fenerlilerle mangal yapardık

AKŞAM Özel Röportaj: Maç sonu Fenerlilerle mangal yapardık

Trabzonspor'un 7 şampiyonluk görmüş efsanesi Necati, eski derbileri anlattı: “Sahada kimseyi tanımazdık. Ancak maç bitince asla en küçük bir gerginlik olmazdı. Mesela Fenerbahçe ile çok çekişirdik. Eğer maçtan sonra İstanbul'a dönememişlerse bir araya gelip, beraber mangal yapardık.”

Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı
Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı

Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı

orona virüsü (Covid-19) salgını Galatasaray'ın transfer stratejisini değiştirdi. Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt üçlüsü ile Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ı bonservissiz kadrosuna katmaya hazırlanan Aslan, listesine Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'i de ekledi.

Resti çekti: O paraya Fenerbahçe'de oynarım
Resti çekti: O paraya Fenerbahçe'de oynarım

Resti çekti: O paraya Fenerbahçe'de oynarım

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, kulübün yüzde 30'luk maaş indirimi teklifine sert çıktı. Tecrübeli futbolcu konuyla ilgili menajerine “O kadar indirim yapacak olsam Fenerbahçe'de oynarım” dedi.

İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Dönüyor...
İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Dönüyor...

İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Dönüyor...

Sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalmasına rağmen beklenenden çok daha hızlı iyileşen Luyindama, Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk transferi olacak.

Sergen'den yönetime: Onunla ilgili planlarım var, göndermeyin
Sergen'den yönetime: Onunla ilgili planlarım var, göndermeyin

Sergen'den yönetime: Onunla ilgili planlarım var, göndermeyin

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı yönetimden Oğuzhan Özyakup'un gelecek sezon takımda tutulmasını istedi. Başarılı antrenör, 27 yaşındaki orta sahayla ilgili “Onunla ilgili önemli planlarım var, potansiyelini ortaya çıkarmamız lazım” dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.