Atalanta'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif

Kulübün açıklamasında, bugün yeni sezon hazırlıkları için takım tesislerinde bir araya gelen oyunculara daha önce Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.
Test sonuçları pozitif çıkan ancak herhangi bir belirti göstermeyen üç oyuncunun isimleri açıklanmazken, oyuncuların izolasyon altına alındığı ifade edildi.
Atalanta, geçen sezon ligde 98 gol atarak en golcü takım olurken, 2019-2020 sezonunu 78 puanla 3. sırada tamamlamıştı.
Fenerbahçe'nin, Giuliano için Galatasaray'ın devreye girdiğini öğrenince harekete geçtiği ortaya çıktı. Sarı-Lacivertlilerin başkanı Ali Koç, konuyla ilgili “Galatasaray'a gideceğine bize gelsin. Kadromuzda olsun" ifadesini kullandı. Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Senegalli santrfor Mame Biram Diouf'u kadrosuna kattı.
Lüksemburglu dolar milyarderi ve yatırımcı Gerard Lopez'in satın almasıyla birlikte transferde uçuşa geçen Portekiz takımı Boavista, gözünü Sofiane Feghouli'ye dikti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Takımlarımızın ihtiyacı olan takviyeleri, imkanlarımız ve federasyon limitlerinin el verdiği ölçüde gerçekleştireceğiz" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu. 2. turda temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyen PAOK, Portekiz'in köklü ekibi Benfica ile eşleşti.
24 Temmuz'da ligin son haftasında Antalya'da sağ arka adalesinden sakatlanan oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı. Emre 3. haftadaki Fenerbahçe maçına yetişemeyecek.