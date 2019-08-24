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  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:54
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  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:54

Atalanta, Laxalt ile anlaşamadı! Favori Fenerbahçe

Atalanta, Laxalt ile anlaşamadı! Favori Fenerbahçe

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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Diego Laxalt'ın Atalanta'ya transferi, oyuncunun kulüp ile anlaşamaması nedeniyle yattı.

La Gazzetta dello Sport ve Corriere della Sera'da yer alan habere göre; Atalanta, 12 milyon euro satın alma opsiyonu ile birlikte Laxalt'ı kiralamak için Milan ile anlaştı. Daha sonra Uruguaylı yıldız ve menajeri Ariel Krasouski ile masaya oturan Atalanta, anlaşma zemini bulamadı.

Diego Laxalt, Milan'dan aldığı yıllık 1.8 milyon euro net ücreti Atalanta'dan da istedi. Ancak, Atalanta, en fazla net 800 bin euro maaş verebileceğini iletti. Her iki taraf da el sıkışamadan masadan kalktı.

EN İSTEKLİ KULÜP FENERBAHÇE

Milan, Laxalt'ı hala kiralamak ve maaş bütçesinden düşürme niyetinde ve bunu da oyuncunun menajeri Krasouski'ye iletti.

La Gazzetta'daki haberin detayında, Fenerbahçe'nin Diego Laxalt transferi için istekli olduğu ve hem kiralama ücretini hem de oyuncunun maaşını ödemeye hazır olduğu bilgisi verildi. Olimpik Marsilya'nın da Laxalt'a talip olduğu ancak finansal konularda Fenerbahçe kadar istekli davranmadığı notu düşüldü.

Milan, Uruguaylı milli sol bek Diego Laxalt'ı geçen sezon Genoa'dan 14 milyon euro bonservis bedeliyle satın aldı. 26 yaşındaki sol bek, sezonu 29 maçta 1 asist yaptı.

(Sporx)

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