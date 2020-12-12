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aksam.com.tr
  • 12 Aralık 2020 Cumartesi 16:57
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Atakaş Hatayspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

Atakaş Hatayspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

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AA

Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, yoğun bir maç periyodundan alınan galibiyetlerin kendilerini memnun ettiği söyleyerek, oyuncularını tebrik etti.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, bir hafta içinde üçüncü maçlarına çıktıklarını söyledi.

Yoğun bir maç periyoduna girdiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

Özellikle son 3 günde önce içeride Erzurum maçı sonra arkasından da bugün Karagümrük'e karşı oynadığımız futbol, yaptığımız mücadele gerçekten beni çok mutlu etti. Buradan oyuncularıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Son bir haftada 270 dakika oynayan arkadaşlarımız vardı. İkinci yarıda bazı yorgunluklar ortaya çıkınca oyunu biraz daha fazla Karagümrük'e verdik. Ne kadar rakibe çok fazla pozisyon vermesek de, oyuncu değişiklikleriyle yine oyunu çevirmesini bildik. Yeni giren oyuncularımız sağ olsunlar hemen katkı sağladı. Bu da çok önemli özellikle kulübeden giren oyuncuların böyle katkı sağlaması bizim için nasıl bir takım olduğumuzu gösterdi.

Ayaklarının üstüne sağlam basmaları gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Yine çok yoğun maç trafiğine giriyoruz. Önce Ankaragücü sonra Göztepe deplasmanları var. Çok fazla vaktimiz yok. 72 saat sonra nerdeyse bir maçımız daha var. Onun için fazla dinlenme zamanımız yok. İnşallah oradan da iyi futbol ve skorla döneriz." diye konuştu.

ATILAY CANEL: "ZORLA MAĞLUP EDİLDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel de mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi.

İkinci yarıda daha iyi top oynadıklarını belirten Canel, golü de bulduklarını dile getirdi.

Yedikleri 2. golde faul olduğunu ileri süren Canel, "Verilen görevlerin iyi bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Burada zorla mağlup edildiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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