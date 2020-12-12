Atakaş Hatayspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, bir hafta içinde üçüncü maçlarına çıktıklarını söyledi.
Yoğun bir maç periyoduna girdiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:
Özellikle son 3 günde önce içeride Erzurum maçı sonra arkasından da bugün Karagümrük'e karşı oynadığımız futbol, yaptığımız mücadele gerçekten beni çok mutlu etti. Buradan oyuncularıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Son bir haftada 270 dakika oynayan arkadaşlarımız vardı. İkinci yarıda bazı yorgunluklar ortaya çıkınca oyunu biraz daha fazla Karagümrük'e verdik. Ne kadar rakibe çok fazla pozisyon vermesek de, oyuncu değişiklikleriyle yine oyunu çevirmesini bildik. Yeni giren oyuncularımız sağ olsunlar hemen katkı sağladı. Bu da çok önemli özellikle kulübeden giren oyuncuların böyle katkı sağlaması bizim için nasıl bir takım olduğumuzu gösterdi.
Ayaklarının üstüne sağlam basmaları gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Yine çok yoğun maç trafiğine giriyoruz. Önce Ankaragücü sonra Göztepe deplasmanları var. Çok fazla vaktimiz yok. 72 saat sonra nerdeyse bir maçımız daha var. Onun için fazla dinlenme zamanımız yok. İnşallah oradan da iyi futbol ve skorla döneriz." diye konuştu.
ATILAY CANEL: "ZORLA MAĞLUP EDİLDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel de mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi.
İkinci yarıda daha iyi top oynadıklarını belirten Canel, golü de bulduklarını dile getirdi.
Yedikleri 2. golde faul olduğunu ileri süren Canel, "Verilen görevlerin iyi bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Burada zorla mağlup edildiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki yönetimin Adem Ljajic'le yapılan sözleşmedeki "24 ay eşit taksitte ödeme" maddesini görünce çılgına döndü.
Galatasaray, Bursaspor'da şov yapan Ayhan Akman'ın yeğeni genç yıldız adayı Ali Akman'ı transfer ediyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Akman için Aslan, Bursa'ya 10 milyon TL teklif edecek. İmzalar çok yakın...
Fatih Terim'in Galatasaray'daki yerli operasyonu mecvut kadrodaki isimlerle sınırlı kalmayacak. Sarı-kırmızılılar'ın hedefinde Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman, Aytemiz Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Bursaspor'dan Ali Akman var.
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun dönmesiyle birlikte Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor. Genç teknik adamın taktik idmanda Mert Hakan'ı 11'de görevlendirip, son haftaların formsuz ismi Sosa'yı yedek bıraktığı öğrenildi.
Kış transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Luyindama ve Marcao, bir çok kulübün radarında. İkiliden birini satmayı planlayan Aslan, stoper bölgesi için alternatif isimlere yöneldi. Sarı-kırmızılıların listesinde İtalya Serie B'de forma giyen Fransız stoper Maxime Leverbe...
Galatasaray'da son milli takım arasıyla birlikte sezonun en iyi istatistiklerine ulaştı zirvenin de ortağı oldu. Cimbom'da pandemi ve sakatlıklar sebebiyle yapılan zorunlu değişiklikler ile Fatih Terim'in hayati tercihleri Aslan'ı şahlandırdı. Savunmadan çıkışlarda sorun yaşayan Luyindama yerine Donk'un oynaması ve daha hareketli isimlerin sahada oluşu Galatasaray'ın performansını yukarı çekti.