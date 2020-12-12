Karagümrük, Hatay'da ağır yaralı

Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Hatay, rakibini Selim Ilgaz ve Aaron Boupendza'nin (2) golleriyle 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golü Jimmy Durmaz'dan geldi. Karagümrük'te Badou N'Diaye ve Eric Sabo, mücadelenin son dakikalarında gördükleri kırmızı kartla haftaya oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Hatayspor 3-1'lik skorla kazandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Selim Ilgaz ile 75 ve 83'te Aaron Boupendza kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golü 65'te Jimmy Durmaz'dan geldi.

60. dakikada Selim Ilgaz'ın yerine oyuna dahil olan 24 yaşındaki Gabonlu Aaron Boupendza adeta maçı getiren isim oldu. Son olarak kiralık Feirense'de oynayan ve Bordeaux'dan transfer edilen hücum oyuncusu, Süper Lig'de 3 gole ulaştı

Atakaş Hatayspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

NDIAYE VE SABO GALATASARAY'A KARŞI YOK

Tugay Kaan Numanoğlu, oyundan çıkan Ndiaye'ye kulübedeyken yaptığı itirazlar nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Erik Sabo da 92'de ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. İki isim de Galatasaray'a karşı oynamayacak.

Alınan bu sonucun ardından Hatayspor 18 puana yükselirken, Fatih Karagümrük 17 puanda kalarak 5 hafta sonra kaybetti.

Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

7. dakikada Balkovec'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Jimmy Durmaz ön direkte topuğuyla topu kaleye yönlendirmek istedi ancak savunma araya girip meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

11. dakikada Hatayspor öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi atağında Selim Ilgaz'ın, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup, uzak direk dibine yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

16. dakikada sağ kanattan ceza sahası yayına doğru sokulan Ramazan'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Sabo'nun vuruşunda, topu kaleci Münir kontrol etti.

24. dakika Ndao'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Sobiech'in içeriye çevirdiği top, Yusuf'tan sekip kaleci Münir'de kaldı.

27. dakikada Biglia'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Sobiech yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak aynı pozisyon için yan hakem bayrağını havaya kaldırdı. Pozisyonu VAR'dan inceleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararını iptal ederek ofsayt kararı verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Atakaş Hatayspor 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

47. dakikada Ndao, çalımlarla ceza sahasına girdi ve sağ çaprazdan şutunu çekti. Topun önüne atlayan Aabid, araya girip tehlikeyi önledi.

50. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının yaptığı hata ile topla buluşan Diouf'un sağ çaprazdan yakın direk dibine doğru yaptığı vuruşta, top kaleci Viviano'da kaldı.

59. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Jimmy Durmaz, yakın mesafeden kafayı vurdu. Kaleci Münir hamle yaparak topu çeldi. Seken topla arka direkte buluşan Ndiaye'nin, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

65. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Sabo'nun pasıyla ceza sahasının solunda topu alan Jimmy Durmaz'ın, yakın direk dibine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

75. dakikada Hatayspor, bir kez daha öne geçti. Gökhan Karadeniz ile verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren Boupendza'nın, uzak direk dibine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

83. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi takım atağında Gökhan Karadeniz'in pasıyla sol çaprazda ceza sahasına giren Diouf, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Boupendza'ya verdi. Boupendza'nın şutunda top ağlarla buluştu: 3-1.

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Özgür Ertem

Atakaş Hatayspor: Münir, Popov, Yusuf Abdioğlu (Dk. 77 Billong), Santos, Burak Çamoğlu (Dk. 46 Mesut Çaytemel), Akintola, Sackey (Dk. 77 Ribeiro), Aabid, Selim Ilgaz (Dk. 60 Boupendza), Traore (Dk. 70 Gökhan Karadeniz), Diouf

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Balkovec, Ndao, Biglia, Sabo, Ndiaye (Dk. 84 Chahechouhe), Jimmy Durmaz (Dk. 89 Arveladze), Sobiech (Dk. 62 Mevlüt Erdinç)

Goller: Dk. 11 Selim Ilgaz, Dk. 75 ve Dk. 83 Boupendza (Atakaş Hatayspor), Dk. 65 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kartlar: Dk. 86 Ndiaye, Dk. 90+2 Sabo (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 19 Roco, Dk. 76 Viviano, Dk. 87 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük), Dk. 36 Santos (Atakaş Hatayspor)