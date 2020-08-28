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Beşiktaş'ın yeni transferi Hüseyin Atakan Üner, küçüklüğünden beri taraftarı olduğu siyah-beyazlı takıma geldiği için mutu olduğunu söyledi.

BJK TV'ye açıklamalarda bulunan Atakan, "Beşiktaş'tan teklif aldığımda çok mutlu oldum. Böyle bir camianın parçası olmak benim için gurur verici. Küçüklüğümden beri Beşiktaşlıyım. Bu formayı taşımak, bu armayı göğsüme almak çok gurur verici bir şey. Beşiktaş camiası için elimden gelen her şeyi yapacağım." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takıma gelmenin apayrı bir şey olduğunu dile getiren 21 yaşındaki kanat oyuncusu, "Küçüklükten beri bu sevdanın tutkunuyum. İnşallah her şey çok güzel olur. Sergen hocanın beni istemesi gurur verici. Bu camiada olmak harika bir duygu. Sergen hocanın güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Atakan Üner resmen Beşiktaş'ta

BEŞİKTAŞ'TA İLK İDMANINA ÇIKTI



Beşitaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Hüseyin Atakan Üner de siyah-beyazlılarla ilk çalışmasına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması, dar alanda minik kale ve yarım sahada çift kale turnuva maçları yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 18.00’de yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Francisco Montero Beşiktaş'ta