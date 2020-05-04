At yarışları son dakika : At yarışları ne zaman başlayacak? TJK at yarışları hangi tarihte açılacak?

At yarışları son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. At yarışları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan TJK at yarışları ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı, Mayıs ayının ilk haftasında konuya ilişkin karar verileceğini duyurmuştu. TJK at yarışları hangi tarihte açılacak? sorusunun yanıtı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
AT YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
At yarışlarının ne zaman başlayacağına ilişkin resmi bir karar henüz açıklanmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı, korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ertelenen at yarışları için mayıs ayının ilk haftası karara varılacağını duyurmuştu. Söz konusu açıklama şu şekilde oldu;
"Ülkemizdeki Covid-19 salgınının seyri takip edilerek, başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu olmak üzere ilgili makamların görüşlerinin de uygun olması halinde ayrıca alınacak ilave tedbirlerin kapsam ve mahiyetinin de gerekli ve yeterli düzeyde olması kaydıyla, at yarışlarının yapılmasına karar verilecektir. Bu bağlamda at yarışları ile ilgili daha önce alınan erteleme kararının 2020 yılı Mayıs ayının ilk haftasında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir.
6132 sayılı Kanun’a göre icra edilen at yarışları Bakanlığımız tarafından 20.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci bir bildirime kadar ertelenmişti."
Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz içerisine eklenecektir.
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