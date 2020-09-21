  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:05
  • |
  • Son Güncelleme:

Arda'dan Taylan'a Xavi'li övgü

Arda'dan Taylan'a Xavi'li övgü

Paylaş

Galatasaray kaptanı Arda Turan'dan, 2-0'lık Başakşehir galibiyetinin ardından son günlerinde formda ismi Taylan Antalyalı'ya Xavi övgüsü.

Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın yıldızlarından biri olan Taylan Antalyalı'ya bir övgü de Arda Turan'dan geldi.

Maçın ardından soyunma odasında Taylan Antalyalı ile bir fotoğrafını paylaşan Arda, "Xavi misin ben aslanım benim" yorumunu yaptı.

Radamel Falcao: 'Daha çok çalışma zamanı'

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Aslan, şampiyonu ezdi geçti: 0-2
Aslan, şampiyonu ezdi geçti: 0-2

Aslan, şampiyonu ezdi geçti: 0-2

Terim'den F.Bahçe temennisi: 'İnşallah devam ettiririz'
Terim'den F.Bahçe temennisi: 'İnşallah devam ettiririz'

Terim'den F.Bahçe temennisi: 'İnşallah devam ettiririz'

Okan Buruk: ‘Pes etmek yok‘
Okan Buruk: ‘Pes etmek yok‘

Okan Buruk: ‘Pes etmek yok‘

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Albayrak: ‘Galatasaray'da transfer bitmez‘
Albayrak: ‘Galatasaray'da transfer bitmez‘

Albayrak: ‘Galatasaray'da transfer bitmez‘

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Galatasaray'da transfer bitmez. Ama bazı hesaplarımız var. Taraftarımızın bunları iyi bilmesi lazım. Çok ince hesap ediyoruz, çok titiz davranıyoruz” dedi.

Radamel Falcao, gollerine devam ediyor
Radamel Falcao, gollerine devam ediyor

Radamel Falcao, gollerine devam ediyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Medipol Başakşehir maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı.

Dilmen: ‘Galatasaray şampiyonluğa oynayacaktır‘
Dilmen: ‘Galatasaray şampiyonluğa oynayacaktır‘

Dilmen: ‘Galatasaray şampiyonluğa oynayacaktır‘

Ünlü yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Galatasaray'ın oyunundan övgüyle bahseden Dilmen, "Galatasaray potansiyeli yüksek takıma karşı iyi futbol oynadı. Onun için de çok değerli bir galibiyet elde etti. Galatasaray herhalde ligin yarısını kazanacaktır. Şampiyon da olabilir tabi, şampiyonluğa da oynayacaktır." dedi.

Avcı'dan Arda'ya övgü: ‘Sahadaki teknik direktör‘
Avcı'dan Arda'ya övgü: ‘Sahadaki teknik direktör‘

Avcı'dan Arda'ya övgü: ‘Sahadaki teknik direktör‘

Abdullah Avcı, Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçta gösterdiği performansla parmak ısırtan Arda Turan için övgü dolu sözler kullandı.

Toroğlu: 'Luyindama ve Marcao Türkiye'nin en iyi ikilisi'
Toroğlu: 'Luyindama ve Marcao Türkiye'nin en iyi ikilisi'

Toroğlu: 'Luyindama ve Marcao Türkiye'nin en iyi ikilisi'

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısını yorumlayan eski hakem Erman Toroğlu mücadeleyi değerlendirdi. Toroğlu katıldığı canlı yayında, 'Luyindama ile Marcao, bence şu anda Türkiye'deki en iyi ikili. Anlaşan iki stoper, gittikçe de anlaşıyorlar' diye konuştu.

Arda'dan Taylan'a Xavi'li övgü
Arda'dan Taylan'a Xavi'li övgü

Arda'dan Taylan'a Xavi'li övgü

Galatasaray kaptanı Arda Turan'dan, 2-0'lık Başakşehir galibiyetinin ardından son günlerinde formda ismi Taylan Antalyalı'ya Xavi övgüsü.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.