Arda Turan'dan Galatasaray sorusuna cevap: Umarım gönlümüzdeki yer olur

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran ve Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs günlerinden bahseden tecrübeli futbolcu, Galatasaray'la ilgili sorulan soruya da cevap verdi.

Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran Arda Turan, Haber Global kanalında canlı yayına konuk oldu. Milli futbolcu, corona virüs günlerini anlatırken, transfer süreciyle ilgili de konuştu.

“KİLO ALMAMAYA ÇALIŞIYORUM”

“Günlerim dikkat ederek geçiyor. Kilo almamaya çalışarak, bol bol el yıkayarak. Yapacak bir şey yok. Sabretmeliyiz. Sabretmemiz gereken, birbirimize moral vermemiz gereken günler diye düşünüyorum. Çünkü havalar da ısındı. İnsanlarımızı evde tutmak da zor oldu. İnsanlar sıkılıyor. Çalışamadıkları için de bazı maddi sıkıntılar yaşadıklarını da tahmin ediyorum. O yüzden moral ve sabır en önemli şey olarak görüyorum ve ben de bunları evde kendime depolamaya çalışıyorum.

“100 BİN MASKE DAĞITIMINA BAŞLADIK”

100 bin maske sözü vermiştik. Bunun üretimi devam ediyor. Bir kısmını dağıttık hastanelere. Yarın bir parti daha gelecek onları da dağıtacağız. Sağ olsun devletimiz birçok şeye yardımcı olmaya çalışıyor ama elden ulaştırma kargo kullanmama veya hemen talebe karşılık verme gibi biz de imece usulü elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. 100 bin maske dağıtımına başladık. Yarısını geçtik. Onun dışında bazı hastanelerimize gece beslenme ihtiyaçlarını sağlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Ben inanıyorum ki bütün herkes bunu yapmaya çalışıyordur. Yanımızdakine sağımızdakine solumuzdakine bu zorlu günlerde yardım etmeye çalışıyoruz. Bunları da söylememizin sebebi insanımıza örnek olmak, yardımcı olabilmek. Çünkü göz önünde olan insanlarız. Yanlış anlaşılmaya da meal vermek istemiyorum.

“İSPANYA BİZDEN ÇOK DAHA ZOR VE SIKINTILI DURUMDA”

İspanya'daki arkadaşlarımla konuşuyorum. Orada hastanelerin durumu, hastalığın yayılma hızı ve onun dışında da sokağa çıkma yasağı çok daha sıkı olduğu için onlar açıkçası daha zor durumdalar. Ama onlar da dediğim gibi sabır ve moralle ayakta durmaya çalışıyorlar. Onlara da Allah'tan sabır diliyorum. Bir an önce toparlanmaları için dua ediyorum. Ama dediğim gibi bizden çok daha zor ve sıkıntılı durumda olduklarını biliyorum. Sosyal mesafeye uyuyorlar. Sokağa çıkma yasağı var zaten. Markete bile izinle gidiyorlar. En kısa zamanda dünya eski haline döner diye umut ediyoruz.

“OĞLUMUZUN ADI ASİL ASLAN OLACAK”

Çok şükür eşim ve çocuklarım da iyiler. Bir kontrolümüz vardı onu baya ertelemek zorunda kaldık. En sonunda sabah çok erken saatlerde doktorumuz bizi kontrole aldı. Şimdilik her şey yolunda ama tabii eşim hamile olduğu için ve ikinci çocuğu beklediğimiz için ekstra bir dikkat etmek zorunda. Dikkat de ediyoruz. İnşallah oğlumuzu temmuz ayında sağlıkla kucağımıza alırız. Zor bir süreç olduğu için dikkatli ve hassas davranıyoruz. Eşimin de üstüne titriyoruz. Adı da Asil Aslan olacak.

“İKİNCİ ÇOCUĞUMUZUN ADINI ANNESİ KOYDU, BENİM DE HOŞUMA GİTTİ”

Aslında ilk evladımızın ismine birlikte karar vermiştik. Ben Hamza ismini söylemiştim annesi de babasının ismi olsun diye Arda ismini söylemişti. İkinci çocuğumuzun ismini kendisi getirdi. Hem anneme hem de kendi ailesine onaylattığı için bana da açıkçası söz hakkı kalmadı. Benim de isim hoşuma gitti ve bunu kabul ettik. İnşallah sağlıkla kucağımıza alalım da…”

GALATASARAY SORUSUNA CEVAP

Galatasaray neden olmadı sorusuna Arda "Şu anda dünyanın halini görüyorsunuz. Herkesin düşüncesi bir an önce iyileşmek ve herkesin sevdiği şeylere kavuşması ama onun sonrasında uygun şartlarda eşim ve ailemle oturup doğru kararı vermek istiyorum. Ne olacağını bilmiyorum ama inanın şu ana kadar bu transferi veya futbolu düşünemedik. Sadece kilo almayıp formda kalmaya çalışıyorum. Önce sağlık diyorum, önce toparlanma diyorum. Bu işler bitsin umarım gönlümüzdeki yer olur." cevabını vererek sarı kırmızılılara mesaj gönderdi.