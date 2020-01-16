Arda Turan Arjantin'e gidiyor! 'Boca Juniors'ı istiyor'

Arjantin'in en önemli medya kuruluşlarından olan TyCSport'un muhabiri gazeteci Marcelo Palacios, "Menajerler Arda Turan için Boca Juniors ile temasa geçti. Tecrübeli oyuncu, Boca Juniors'ta oynamak istiyor" ifadelerini kullandı.
Başakşehir ile olan sözleşmesini fesheden ve Galatasaray ile adı anılan Arda'nın geleceği belirsizliğini koruyor.
Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için zorunlu satın alma opsiyonunun olduğu kiralama seçeneği üzerinde Milan ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Arjantin'in en önemli medya kuruluşlarından olan TyCSport, Arda Turan'ın Boca Juniors ile görüştüğünü açıkladı.
Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Younes Belhanda sessizliğini bozdu.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli görevinden istifa etti.
Fenerbahçe, 21 yaşındaki genç forvet Mergim Berisha ile anlaşmaya vardı.
Başakşehir'le yollarını ayıran ve Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği Arda Turan Galatasaray'la anlaşmaya vardı.
Kayserispor'da an itibariyle kadro dışı bırakılan Bernard Mensah'a 4 kulüp talip oldu.