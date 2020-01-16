Arda Turan Arjantin'e gidiyor! 'Boca Juniors'ı istiyor'

Arjantin'in en önemli medya kuruluşlarından olan TyCSport, Arda Turan'ın Boca Juniors ile görüştüğünü açıkladı.

Arjantin'in en önemli medya kuruluşlarından olan TyCSport'un muhabiri gazeteci Marcelo Palacios, "Menajerler Arda Turan için Boca Juniors ile temasa geçti. Tecrübeli oyuncu, Boca Juniors'ta oynamak istiyor" ifadelerini kullandı.

Başakşehir ile olan sözleşmesini fesheden ve Galatasaray ile adı anılan Arda'nın geleceği belirsizliğini koruyor.