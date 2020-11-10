Arap basını: Feghouli ve Belhanda sahada cevap verdi

AKŞAM

Belhanda ve Feghouli'nin DG Sivas maçındaki iyi performansları Arap basınında da yankı buldu.

Arap basını Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda’nın DG Sivasspor maçı performansına geniş bir yer ayırdı. Bu oyuncuların kendileri hakkında yapılan eleştirilere kendi yöntemleriyle yani sahada cevap verdikleri dile getirildi. Belhanda, Sivas maçında 1 gol, 1 asist, Feghouli ise 1 asistlik performans sergiledi.



SARACCHI'YE ÖZEL İZİN

Öte yandan, ikinci kez baba olan ve izinli olarak Uruguay’a giden Marcelo Saracchi, idmanda yer almadı. Saracchi kısa süre içinde İstanbul’a gelerek takımla çalışmalara başlayacak.



Anahtar Feghouli ve Belhanda