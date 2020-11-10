Anahtar Feghouli ve Belhanda

AKŞAM Özel Haber

Orçun Özateş

Cezayirli ve Faslı yıldızların performansı Galatasaray'ın zirve yarışını belirliyor. Son iki şampiyonlukta gol ve asist toplamında Feghouli 15, Belhanda 10'un altına düşmedi. Başakşehir'in ipi göğüslediği sezonda ise iki yıldızın bu rakamların altında kalması, Aslan'ı yarıştan uzaklaştırdı.

Galatasaray, DG Sivasspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini üç maça çıkardı. Bu karşılaşmaya ücretlerinde indirim yapmadıkları için sezon başından beri eleştirilen Belhanda ve Feghouli ikilisi damga vurdu. Belhanda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Feghouli ise Belhanda’nın golünün asistini yaptı.

Galatasaray’ın son iki şampiyonluğuna baktığımızda iki oyuncunun katkısının üst seviyede olduğunu görüyoruz. Fatih Terim bu ikilinin performansını yukarı çıkarmak için teknik ekibe ve kaptan Arda Turan’a özel görevler vermiş durumda. İstatistikler de Belhanda ve Feghouli’nin gol ve asist performanslarının Galatasaray’a şampiyonluk yolunda ne kadar güç kattığını net olarak gösteriyor. İşte ikilinin ilginç istatistikleri:



7 KARŞILAŞMA 2 GOL 1 ASİST

Galatasaray’ın şampiyon olduğu 2018-19 sezonunda Belhanda’nın gol-asist performansı toplam 13 (4 gol-9 asist)... Sarı-Kırmızılı ekibin ipi önde göğüslediği 2017-18 sezonunda da Faslı yıldızın gol-asist performansı 11... (3 gol-8 asist)…

Başakşehir’in şampiyon olduğu 2019-20 sezonunda ise 30 yaşındaki orta sahanın gol-asist katkısı 7’de (5 gol-2 asist) kaldı. Belhanda bu sezon ise 7 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Yani Galatasaray’ın son iki şampiyonluğuna baktığımızda Faslı oyuncunun gol ve asist toplamının 10’un üzerinde olduğu görüyoruz.



PERFORMANSINI YUKARI ÇEKMELİ

Feghouli’nin şampiyonlukla biten 2017-18 sezonunda yaptığı gol ve asist toplamları 15 (6 gol-9 asist). Mutlu sonla biten 2018-19’da da 30 yaşındaki oyuncu 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Cezayirli yıldız, Başakşehir’in şampiyon olduğu 2019-20 sezonunda ise bu iki sezonda gösterdiği performansın gerisinde kaldı. Feghouli o sezon 27 maçta 6 gol, 4 asist yaptı.

Bu sezon 34 maçlık periyot 40 maça çıktı. İstatistiklere göre Galataaray’ın zirve yarışında olması için Belhanda-Feghouli’nin daha önceki zirve performanslarının üzerine çıkması gerekiyor.



BİRLİKTE 11'DE OLDUKLARI MAÇLAR

Maç: 58

Galibiyet: 34

Beraberlik: 16

Mağlubiyet: 8

Puan Ortalaması: 2.03

*Birlikte oynamadıkları maçlarda puan ortalaması 1.88’e düşüyor.



Arap basını: Feghouli ve Belhanda sahada cevap verdi