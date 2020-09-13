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aksam.com.tr
  • 13 Eylül 2020 Pazar 22:32
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Antalyaspor'dan net başlangıç: 2-0

Antalyaspor'dan net başlangıç: 2-0

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Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 41. dakikada Bünyamin Balcı ve 77. dakikada kaptan Hakan Özmert'ten geldi.

Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

Antalyaspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde üçüncü kez açılış haftasında karşılaştı. Akdeniz ekibi, daha önce 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldığı Gençlerbirliği'ni ilk kez mağlup etti.

Öte yandan Antalyaspor, iç sahada başladığı son 5 Süper Lig sezonuna gol yemeden start vermeyi başardı.

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

15. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in sert şutunda, top kalecide kaldı.

25. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında kale önünde oluşan karambol sırasında topu önünde bulan Soner Dikmen'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin son anda kurtardı.

41. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahasına giren Fredy, meşin yuvarlağı kale önünde uygun pozisyondaki Bünyamin Balcı'ya bıraktı. Bünyamin'in dokunduğu top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

48. dakikada Amilton'un pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fredy'nin sert vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.

65. dakikada Fredy'nin defansın üzerinden pasında ceza sahası çizgisi üzerinden topla buluşan Jahovic'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

77. dakikada Amilton'un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Hakan Özmert, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Antalya

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Metin, Osman Gökhan Bilir

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Nazım Sangare, Hakan Özmert, Fredy, Bünyamin Balcı (Dk. 67 Nuri Şahin), Amilton, Doğukan Sinik (Dk. 78 Orgill), Jahovic (Dk. 87 Podolski)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 82 İlker Karakaş), Diego, Toure, Johansson, Soner Dikmen (Dk. 82 Murat Yıldırım), Berat Ayberk Özdemir, Sio, Candeias, Stancu, Ayite (Dk. 65 Sefa Yılmaz)

Goller: Dk. 41 Bünyamin Balcı, Dk. 77 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 53 Diego (Gençlerbirliği)

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Antalyaspor'dan net başlangıç
Antalyaspor'dan net başlangıç

Antalyaspor'dan net başlangıç

Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 41. dakikada Bünyamin Balcı ve 77. dakikada kaptan Hakan Özmert'ten geldi.

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