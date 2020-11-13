Antalyaspor ve Tuzlaspor, Junior Flemmings'i gündemine aldı

Amerika 2. Ligi USL’de Phoenix Rising forması giyen 24 yaşındaki santrafor için harekete geçen her ekip, futbolcuyu kadrosuna katmak için büyük çaba harcıyor.
30 Kasımda sözleşmesi sona erecek olan Junior Flemmings, bu sezon çıktığı 14 maçta 14 gol attı, 3 de asist yaptı. 10 kez de A Milli takım forması giyen Jamaikalı futbolcu, bugüne kadar çıktığı 128 maçta 54 gol atma, 24 de asist yapma başarısı gösterdi. Daha önce TB Rowdies, NY Red Bulls II ve Tivoli Gardens FC formaları giyen golcü futbolcunun piyasa değeri 300 bin Euro olarak görülüyor.
Galatasaray, milli takım kampında olan bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Takımdan memnunum. İyi ve genç oyuncularınız var. Hepsinden faydalanarak Kayserispor'u iyi bir yere getireceğiz" dedi.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile TFF 1.Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, Junior Flemmings'in peşinde düştü.
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 19 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 26 Aralık Cumartesi günü aynı yer ve saate yapılacağını açıkladı.
Mobil ticaret uygulaması Getir, Fenerbahçe'ye sponsor oldu.
Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü; kendisi, yardımcısı Selçuk Şahin ile idari menajer Volkan Ballı'nın Covid-19'a yakalanıp atlattıklarını kan testinde antikor çıkınca öğrendiklerini ve çok şaşırdıklarını ifade etti.