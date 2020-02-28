Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Ligin son 4 haftasında 1 puan alan ve son hafta sahasında Galatasaray'a yenilen sarı-lacivertliler, zirvenin 8 puan gerisinde kaldı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 38 puanla 6. sırada girdi.
Süper Lig'de ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor ise 25 puanla 11. sırada bulunuyor.
Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Garry Rodrigues'in yanı sıra sarı kart cezalısı Mauricio Isla ve kırmızı kart cezalısı Deniz Türüç forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muric ve Altay Bayındır sarı kart görmeleri durumunda 25. haftadaki Yukatel Denizlispor maçında cezalı duruma düşecek.
Fenerbahçe'nin, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında teknik heyetinde de eksikler olacak.
Sarı-lacivertlilerde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir maçla cezalandırılan teknik direktör Ersun Yanal ve antrenör Volkan Kazak, Antalya deplasmanında kulübede yer alamayacak.
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