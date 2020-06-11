Andres Fleurquin: Türkler inanılmaz

Bir dönem Galatasaray forması giyen Fleurquin, İstanbul dönemini unutamadı: “1 yıl Galatasaray'da oynadım. Türkler gerçekten inanılmaz. Futbol için çıldırıyorlar. Fernando Muslera ve Saracchi'den önce Galatasaray'da Uruguaylı geleneğini başlatmış olabilirim.”

AKŞAM

2001-2002 sezonunda Galatasaray’da şampiyonluk yaşayan Andres Fleurquin, Güney Amerika basınına konuştu. Fleurquin, “Kariyerimin çoğunu Avrupa’da geçirdim. Avusturya’da Sturm Graz’da oynadığım ilk iki yıl harikaydı! Ardından bir yıl Galatasaray’da oynadım. Türkler inanılmaz! Futbol konusunda çıldırıyorlar! Galatasaray’da kiralıktım. Anlaştığımız parayı bana ödemeyince Graz’a döndüm. Sonrasında da Fransa’da Rennes dönemim var” dedi.

HALILHODZIC APTALDI!

Unutulmaz oyuncu, “Başlarda her şey iyiydi ama sonra hoca değiştirdiler. Vahid Halilhodzic geldi. Aptal! İlk idman sırasında bana ve Arjantin’den iki adama (Gabriel Loeschbor ve Mario Turdo), ‘Üçünüzle konuşmalıyım! Güney Amerika zihniyetini sevmiyorum. PAF takıma gideceksiniz’ dedi. Altı ay önce Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynayıp Barcelona’ya gol atmıştım! Altı ay sonra Rennes’de kadro dışı kaldım” diye konuştu.

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BEŞİKTAŞ’A ATTIĞI GOL

Uruguaylı futbolcu, “Muslera ve Saracchi’den önce ben vardım. Uruguaylı geleneğini başlatmış olabilirim. Orada oynamak zor, iyi takımlar var. Hızlı oynuyorlar. İspanya’dan bile hızlı. Türkler fanatik. Güney Amerika’lıyım ama Türklerin tutkusunu hayal bile edemezsiniz. Beşiktaş’a gol attım ve insanlar çıldırdı. Sonradan öğrendim. Derbideki 100. golmüş. Güney Amerika’da Libertadores var ama Şampiyonlar Ligi’nin yanında hiçbir şey değil” ifadelerini kullandı.

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