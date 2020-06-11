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aksam.com.tr
  • 11 Haziran 2020 Perşembe 08:00
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Nenad Bjelica ile 1+3 yıl

Nenad Bjelica ile 1+3 yıl

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Birçok isim yazıldı, konuşuldu... Yazarımız Engin Verel, Fenerbahçe'deki hoca söylentilerine noktayı koydu. Fenerbahçe Hırvat teknik adamla anlaşmaya vardı. Nenad Bjelica, 1+3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Mukavelenin süresi ve şartlarını Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'deki seçim takvimine göre ayarladı. Bjelica 27 Temmuz tarihinde İstanbul'a imzaya gelecek...

AKŞAM Özel Haber | Engin VEREL

Ersun Yanal’ın görevinden ayrılmasından sonra Fenerbahçe’de teknik direktörlük konusunda adeta papatya falı açılıyor. Yerli ve yabancı birçok isim gündeme geldi. Gerçekten Fenerbahçe Yönetimi de bu sürede birçok teknik adamla ön görüşmeler yaptı. Yeni sezonda sportif direktör olarak görev alacak olan Emre Belözoğlu’nun organizatörlüğünde sürdürülen bu yeniden yapılandırmada son dönemde Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’un ismi ön plana çıkmaya başladı.

BAŞKAN’IN İSTEĞİNE ONAY VERDİ

Ancak işin iç yüzü öyle değil. Fenerbahçe Yönetimi, yaklaşık 1 ay önce Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile görüşüp, anlaşmaya vardı. Transfere ve yeniden yapılanmaya ilişkin bütün detaylar bu görüşmede masaya yatırıldı. Genç teknik adamla varılan uzlaşma neticesinde imzalar atıldı. Başkan Ali Koç, önümüzdeki yıl yapılacak başkanlık seçimini göz önünde bulundurarak sözleşmenin 1+3 yıl olmasını istedi. Hırvat teknik adam da bunu kabul edince görüşmeler anlaşmayla sonuçlandı.

Fenerbahçe’de, önce Erol Bulut’un ismi ön plana çıktı ama imzayı Nenad Bjelica attı.

KENDİ EKİBİYLE GÖREV YAPACAK

Teknik yönetim konusunda istikrardan yana olan Koç, bu görev süresi bittikten sonra bir dönem daha başkanlık yapmak istiyor. Seçilmesi halinde Bjelica ile devam etme planı var. Ancak aksi bir sonuç çıkması halinde ise yeni gelecek yönetimin elini kolunu bağlamamak için hocanın sözleşmesi opsiyonlu yapıldı. Bu planlamaya göre Sırp teknik adam temmuz ayının 27’sinde İstanbul’a gelecek ve kendisini Fenerbahçeli yapacak mukaveleyi imzalayacak. Bjelica’nın ekibiyle birlikte geleceği de belirtiliyor.

Bjelica, oynattığı hücum futboluyla dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HARİKA OLUR

Bjelica ise net. Hr’ye konuşan Bjelica, “Fenerbahçe ile son temasım bir ay önce oldu. Ben hâlâ oradayım. O zaman bir anlaşma yoktu. Bunun nasıl biteceğini bilmiyorum. Ama benimle ilgilenen tek kulüp değil. Randevudan randevuya koşuyorum. Karar vermek benim için gerçekten zor. Ama 5 büyük ligden birine, stadın dolu olduğu bir takıma gidip, atmosferin tadını çıkartmak istiyorum. Fenerbahçe harika bir kulüp. Hedeflediğim 5 büyük ligde değil ama harika bir kulüp. Benim için iyi bir meydan okuma olu” dedi.

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