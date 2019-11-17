Andorra Türkiye milli maçı canlı hangi kanalda izlenir? Andorra Türkiye maçı canlı yayın şifresiz mi?

“Andorra Türkiye maçı şifresiz hangi kanalda?” sorusu araştırılıyor. Andorra Türkiye milli maçı canlı yayın nereden izlenir? Türkiye İzlanda maçı ile EURO 2020’ye gitmeyi garantiledi. Şimdi Andorra maçı yapılacak. TÜRKİYE, Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde H Grubu’nda 10. ve son maçını bu akşam Andorra deplasmanında yapacak. Liderlik ise Euro 2020 finallerinde seri başı olma açısından büyük önem taşıyor. Türkiye lider olur ve gruplarında ilk sırada yer alan takımlar arasında ilk 6’ya girebilirse 1. torbada yer alacak.

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Andorra Türkiye maçı TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

H grubunda büyük avantaja sahip Türkiye, Andorra ile 17 Kasım 2019 Pazar günü Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da bir araya gelecek. Maç Türkiye saatine göre 22.45'te başlayacak.

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Andorra: Gomes, Rubio, Garcia, Llovera, San Nicolas, Ludo, Vales, Moreno, Cervos, Martinez, Alaez

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Ozan Kabak, Hasan Ali, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç, Enes Ünal

Bu nedenle bu akşam bizim maçımızın yanı sıra Fransa’nın Arnavutluk ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma da büyük önem taşıyor. Millilerimiz sahada Andorra’yı mağlup etmek için mücadele verirken, kulaklarımız da Tiran’da Arena Kombetare stadında olacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz rakibini mağlup ederse ve Horozlar da puan kaybederse, Türkiye gruptan lider olarak çıkacak.

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Liderlik ise Euro 2020 finallerinde seri başı olma açısından büyük önem taşıyor. Türkiye lider olur ve gruplarında ilk sırada yer alan takımlar arasında ilk 6’ya girebilirse 1. torbada yer alacak. Ancak lider olur ve en iyi 6 ekip dışında kalırsak, bu durumda 2. torbada yer alacağız. Grubu ikinci bitirirsek büyük ihtimalle 3. torbaya gireceğiz. Kura çekimi ise 30 Kasım’da Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılacak.