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aksam.com.tr
  • 08 Nisan 2020 Çarşamba 09:37
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  • 08 Nisan 2020 Çarşamba 09:37

Anderlecht, eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu bonservisiyle transfer etmek istiyor

Anderlecht, eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu bonservisiyle transfer etmek istiyor

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Henry Onyekuru'yu 1 yıl daha kiralamak isteyen Galatasaray'ı endişelendiren haber. Anderlecht, eski futbolcusu olan Nijeryalı yıldızı, Monaco'dan bonservisiyle almak istiyor.

Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında en çok önem taşıyan isimlerin başında Henry Onyekuru geliyor. Sarı-Kırmızılıların Monaco'dan 1 sezon daha kiralamak istediği Nijeryalı yıldız konusunda korkutucu bir iddia ortaya atıldı.

BONSERVİSİYLE İSTİYOR

Belçika kulübü Anderlecht'in Onyekuru'yu bonservisiyle almayı planladığı belirtildi. Genç futbolcu 2017-2018 sezonunda kiralık olarak Anderlecht'te oynamış ve 10 gol atmıştı.

MONACO İLE GÖRÜŞÜLECEK

Monaco ile Onyekuru konusunda yapılacak görüşmeyi coronavirüs nedeniyle erteleyen Galatasaray kısa süre içinde harekete geçecek.

Onyekuru'nun yeni sezonda da Galatasaray forması giymeyi çok istediği belirtiliyor.

(Skorer)

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