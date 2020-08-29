Anas Tahiri, Beşiktaş'ın teklifini doğruladı

Tahiri, Hollanda basınında Fox Sports’a yaptığı açıklamada “Beşiktaş’tan bir teklif geldi ama kulübüm bu teklifi yeterli görmedi” ifadelerini kullandı. Başarılı oyuncu bu sezon Waalwijk formasıyla tüm kulvarlarda oynadığı 27 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.
Fenerbahçe, Enner Valencia'yı transfer ettiğini açıkladı
Beşiktaş, Hüseyin Atakan Üner'i transfer ettiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, transferi 19.03'te sosyal medyadan yayınladıkları videoyla duyurdu.
Ümraniyespor, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan yıldız oyuncu Moussa Sow'u kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı takıma katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen golcü oyuncu, bu sene Ümraniye ekibiyle Süper Lig'e çıkmak istediğinin de altını çizdi.
Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u Mbaye Diagne'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu. Bulut, henüz resmi olarak açıklanmayan Valencia transferiyle alakalı konuştu.