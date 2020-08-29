Anas Tahiri, Beşiktaş'ın teklifini doğruladı

AKŞAM

Beşiktaş, Hollanda'nın Waalwijk takımında forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Anas Tahiri için teklifte bulundu.

Tahiri, Hollanda basınında Fox Sports’a yaptığı açıklamada “Beşiktaş’tan bir teklif geldi ama kulübüm bu teklifi yeterli görmedi” ifadelerini kullandı. Başarılı oyuncu bu sezon Waalwijk formasıyla tüm kulvarlarda oynadığı 27 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.

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