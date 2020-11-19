Anadolu Efes Rusya deplasmanından galibiyetle döndü

Anadolu Efes, EuroLeague'de 9. maçında 5. galibiyetini aldı.
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Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kalecileri Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maç men cezasını onamasına tepki gösterdi.
Galatasaray'da gerçekleşmesi beklenen başkanlık seçimi öncesi bir karar daha KAP'a bildirildi.
Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli yıldızımız Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, başarılı futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu. Cebeci, "Lille'in amacı Yusuf Yazıcı'yı rekor fiyata satmak" dedi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'nun Çek pivotu Jan Vesely'ye para cezası verdi.
Galatasaray, Bursaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman'ın transferini sezon sonunda gerçekleştiriyor. Genç forvetin menajeri ve amcası olan Ayhan Akman, konuyla ilgili net konuştu: Fatih hocaya sözümüz var.
Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, bu hafta savunmada Merih Demiral ve Matthijs de Ligt'a forma verecek.