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aksam.com.tr
  • 28 Eylül 2020 Pazartesi 20:00
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Altınordu'ya veda mesajı yayımlayan Ravil Tagir'in hedefleri büyük

Altınordu'ya veda mesajı yayımlayan Ravil Tagir'in hedefleri büyük

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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'le 3 yıllık sözleşme imzalayan Ravil Tagir, "İnşallah benim de yolum Cengiz ağabey gibi olur ve Başakşehir sayesinde Şampiyonlar Ligi, A Milli Takım heyecanları yaşarım ve belki ben de bir gün buradan Avrupa'nın en büyük liglerine giderek hem Türk futbolunu hem Başakşehir'i hem de yetiştiğim Altınordu'yu temsil ederim." dedi.

Ravil Tagir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 12 yaşında küçük bir çocuk olarak girdiği Altınordu Futbol Akademisi'nden 5 yılda bir Süper Lig oyuncusu olarak ayrıldığını belirtti.

Başta kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, antrenörler ve kulüp çalışanlarına teşekkür eden Ravil Tagir, "Buraya gelirken babam 'Çocuk bizim futbolcu Altınordu'nundur' demişti. Bir futbolcu olarak kariyerimi Altınordu'nun belirlenmesini sağlayan aileme de çok teşekkür ederken, tüm anne babalara da çocukları için kulübe kayıtsız şartsız güvenmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ravil Tagir, Altınordu'yu asla unutmayacağını, Altınordu'da yetişen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in Premier Lig'de olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

Altınordu genç oyuncuya güvenen, ona forma ve kendini kanıtlama şansı tanıyan büyük bir organizasyon ve bunu gerçekleştirirken bir yandan da Şampiyonlar Ligi mücadelesi verecek kadar kusursuz bir sisteme sahip. Bu açıdan Başakşehir formasını giyeceğim için çok gururluyum. Beni tercih eden idari ve teknik kadroya ne kadar doğru bir karar verdiklerini gösterecek inanca sahibim. İnşallah benim de yolum Cengiz ağabey gibi olur ve Başakşehir sayesinde Şampiyonlar Ligi, A Milli Takım heyecanları yaşarım ve belki ben de bir gün buradan Avrupa'nın en büyük liglerine giderek hem Türk futbolunu hem Başakşehir'i hem de yetiştiğim Altınordu'yu temsil ederim.

17 yaşındaki Ravil Tagir, Medipol Başakşehir'de

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