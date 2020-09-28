17 yaşındaki Ravil Tagir, Medipol Başakşehir'de

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu forması giyen genç stoper Ravil Tagir'in yeni adresi belli oldu. İstanbul ekiplerinin radarında olan 17 yaşındaki futbolcu, Medipol Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ravil Tagir, turuncu lacivertli ekipte 35 numaralı formayı giyecek.
Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, 2003 doğumlu futbolcu Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda da görev yapan oyuncunun imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ yer aldı. Altınordu Futbol Kulübü’nde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ravil Tagir, kulübümüzde 35 numaralı formayı giyecek. Ravil Tagir’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
Altınordu'daki başarılı performansıyla dikkati çeken Ravil, Ümit Milli Futbol Takımı'nda da görev yapıyor.
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