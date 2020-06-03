Altay'da Abdülkerim'e 'süper' talipler

Geçen sezon Denizlispor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan, bu sezon da aynı mutluluğu Altay'da tatmak isteyen 25 yaşındaki defans oyuncusu için Süper Lig'den Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor'un nabız yokladığı belirtildi. Konyaspor'la 2022'ye kadar sözleşmesi olan Abdülkerim önümüzdeki sezon kulübü tarafından değerlendirilmezse Süper Lig'den bir takım tercih edecek.
Altay'ın bu sezon ilk 2'den ya da Play-Off'tan Süper Lig'e çıkması halinde Abdülkerim'i bir kez daha kiralama şansı kazanacağı, aksi durumda futbolcunun başka bir Süper Lig kulübünde kariyerine devam etmeyi planladığı bildirildi. İkili mücadelelerde ve hava toplarındaki başarılı performansının yanı sıra isabetli uzun paslarıyla dikkat çeken sol ayaklı Abdülkerim, yerli stoper arayışına geçen Türk futbolunda öne çıkan isimler arasına adını yazdırmayı başardı. Abdülkerim, siyah-beyazlı formayla ligde bu sezon 27 maçta 2 gol kaydetti.
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın birkaç yıldır kadrosuna katabilmek için uğraş verdiği Trezeguet için İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Başarılı futbolcunun menajeriyle temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun 8 milyon Euro'luk bonservis bedelini 6 milyon Euro'ya çekmeye çalışıyor.
Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına son noktayı koydu. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, 15 gün önce Alanyaspor'un hocası Erol Bulut ile bir görüşme yaptı. Yapılan bu görüşmede prensip anlaşmasına varıldı. Bulut, yeni sezon için çalışmalara başladı.
Trabzonspor'un 1.3 milyon euroluk sözleşme teklifini kabul etmeyen ve Galatasaray ile görüşen Novak, Fenerbahçe'ye 1.8 milyon euroya ‘Evet' dedi. Başarılı oyuncu 500 bin euro da imza parası alacak.
Takımın 1 numaralı kalecisi olacağı bir takıma gitmek isteyen Uğurcan Çakır, Liverpool ve Tottenham'ın tekliflerine rağmen tercihini Sevilla'dan yana kullandı. Başarılı kalecinin bu kararı Trabzonspor yönetimini şaşırttı. Bordo-Mavililer, Uğurcan'ı Premier Lig ekiplerine satıp daha fazla gelir elde etmeyi planlıyordu.
Sezon sonunda takımdaki 4 kiralık yabancının (Onyekuru, Lemina, Seri, Andone) kontratı biterken, kiralık giden 4 yabancı (Maicon, Diagne, Babel, Ozornwafor) geri dönecek. En büyük sürpriz ise Belhanda'da yaşanabilir.
Eski Başkan Fikret Orman'ın "Gelmesini isterdim" dediği Arda Turan'ı veto eden Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticilere "Biz öze dönüş programına geçtik. Manasız işler mazide kaldı" dedi