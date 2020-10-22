Altay: Uğurcan'la rekabete sokulduk

AKŞAM

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi sezon sonunda ipi göğüslemek istediklerini söyledi ve ekledi: “Bir takımın başarısı için öncelikli olan saha içi ve dışındaki takımdaşlıktır. Herkes birbiri için mücadele etmeli. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman başarıdır. Biz de bunun için mücadele ediyoruz.”

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, dün basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu sezon takım olarak farklı bir hava yakaladıklarının altını çizen Altay, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istediklerinin de altını çizdi. Altay şunları söyledi: “Bir takımın başarısı için öncelikli olan saha içi ve dışındaki takımdaşlıktır. Herkesin birbiri için, kardeşi için mücadele etmesi gerekir. Fenerbahçe’nin hedefi her zaman başarıdır. Biz de bunun için mücadele ediyoruz.



İDMAN SONRASI PENALTI ÇALIŞIRIM



İnşallah sezon sonunda hedeflediğimiz şey için sonuç alırız. Her oyuncu kendi mevkisinde oynadığı zaman kaleci için biraz daha rahat bir oyun oluyor. Antrenmanlardan sonra da penaltı çalışıyorum. Psikoloji çok önemli penaltılarda. Stresin yoğun olduğu bir an oluyor. Orada rahat olduğun ve rakibine hissettirdiğin sürece topa temkinli gelmeye başlıyor. O da benim işimi kolaylaştırıyor. Ben genelde kısa vadede plan yapan bir insanım. Hedeflediğim tek şey camiamızın başarısıdır.



"ELEŞTİRİ HER ZAMAN OLACAKTIR"



Boş zamanlarımda maç izliyorum. Ancak tek bir kaleciyi takip ediyorum diyemem. Çünkü birçok ismi takip ediyorum. Büyük kulüplerde oynayan oyuncular da hata yapabiliyor. Önemli olan yaptıkları iyi işleri almak. Kendimde eksik hissettiğim bir şey yok. Daha iyi olmak için her gün çalışıyorum. İş insanın kendisinde bitiyor. Eleştiri her zaman olacaktır, iyi oynadığımız bir maçtan sonra da olacaktır. Önemli olan bunları çok düşünmeden, kafaya takmadan devam etmektir. İnsan, önce kendini bilmelidir.”



"REKABETE SOKULDUK"

Altay: “Geçen hafta bir Göztepe maçı oynadık, bu hafta da bir Trabzon maçı oynayacağız. Hiçbir önemi, hiçbir farkı yok. Her maç önemli. Uğurcan’la biraz rekabet içine sokulmuş vaziyetteyiz. Bunlar ülkemiz için güzel şeyler.”



"SEVE SEVE..."

Altay: “Şu anda Ümit Milli Takım’da oynuyorum, yarın davet gelir A Milli Takım’a da gidersem orada da çıkıp elimden gelen her şeyi yaparım.”



Uğurcan Çakır: Fenerbahçe maçıyla çıkışa geçeriz