  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Aralık 2020 Cuma 12:22
  • |
  • Son Güncelleme:

Altay Bayındır'ın isyanı! 'Bizim işimiz değil'

Altay Bayındır'ın isyanı! 'Bizim işimiz değil'

Paylaş

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, TRT Spor'a özel röportaj verdi. Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kurtardığı penaltı ve devamında sergilediği performansla takımının üç puan almasına büyük katkı sağlayan Altay Bayındır, zorlu deplasman öncesindeki hislerini ve sonrasını anlattı.

Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kurtardığı penaltı ve devamında sergilediği performansla takımının üç puan almasına büyük katkı sağlayan Altay Bayındır, TRT Spor'a samimi açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, sağ gösterip sol vuracak Fenerbahçe Mesut Özil'i böyle bitirecek!

"GÖKHAN ABİ TOPLANTI YAPTI"

Fenerbahçe'nin Denizlispor deplasmanında aldığı üç puanın çok önemli olduğunu söyleyen Altay Bayındır "Farklı sonuçta farklı rüzgarlar esecekti. Biz bunun bilincinde çıktık maça. Gökhan abi maçtan önce toplantı yaptı hatta konuştu. Üç puana penaltı kurtararak ve diğer kurtarışlarla katkıda bulunduğum için ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Fakat önemli olan bu performansın devamını getirebilmek." dedi.

Fenerbahçe'nin konuğu Yeni Malatya

"DENİZLİSPOR'UN YAPTIĞI DOĞRU DEĞİL"

Fenerbahçe'nin maça motive olmasının Denizlispor'un maç öncesinde yaptığı paylaşımla ilgisi olup olmadığı sorusu üzerine Altay Bayındır, "Sosyal medyadaki paylaşımlar bizim işimiz değil. Fakat Denizlispor'un yaptığı paylaşım doğru değildi. Sonuçta ortalığı kızıştırmanın mantığı yok." dedi.

Fenerbahçe, Luis Abram'ı bitiriyor

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Anlaşma sağlandı! Salih Uçan G.Saray'da
Anlaşma sağlandı! Salih Uçan G.Saray'da

Anlaşma sağlandı! Salih Uçan G.Saray'da

Sivasspor'a İsrail'de çirkin uygulama
Sivasspor'a İsrail'de çirkin uygulama

Sivasspor'a İsrail'de çirkin uygulama

F.Bahçe Mesut Özil'i böyle bitirecek!
F.Bahçe Mesut Özil'i böyle bitirecek!

F.Bahçe Mesut Özil'i böyle bitirecek!

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Kovid olduğu için bugün takımının başında sahaya çıkamayacak olan Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Takımıma güveniyorum” dedi.

Onyekuru'da G.Saray'ı üzecek sürpriz gelişme
Onyekuru'da G.Saray'ı üzecek sürpriz gelişme

Onyekuru'da G.Saray'ı üzecek sürpriz gelişme

Rus devi CSKA Moskova, Galatasaray'ın kiralamak istediği Henry Onyekuru'yu kadrosuna katıyor.

Güle güle Luyindama! Aslan fiyatını belirledi...
Güle güle Luyindama! Aslan fiyatını belirledi...

Güle güle Luyindama! Aslan fiyatını belirledi...

Sakatlığını tam olarak atlatmamasına rağmen, menajerlerin transfer teklifleri getirdiği Luyindama için Galatasaray yönetimi bonservis limitini belirledi. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında 12 milyon eurodan aşağı gelecek hiçbir transfer teklifini kabul etmeyecek.

Dibe vurduk! Şampiyonlar Ligi artık hayal
Dibe vurduk! Şampiyonlar Ligi artık hayal

Dibe vurduk! Şampiyonlar Ligi artık hayal

Ülke puanı klasmanında 13. sıraya gerileyen ve Demir Grup Sivasspor'un da elenmesiyle Avrupa kupalarında bu sezonu noktalayan Türkiye, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek.

Aslan istedi Fener oluyor! Lemos'un yerine geliyor
Aslan istedi Fener oluyor! Lemos'un yerine geliyor

Aslan istedi Fener oluyor! Lemos'un yerine geliyor

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemindeki Perulu stoper Luis Abram transferi için atağa kalktı.

Fenerbahçe'nin konuğu Malatya
Fenerbahçe'nin konuğu Malatya

Fenerbahçe'nin konuğu Malatya

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.