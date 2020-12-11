Altay Bayındır'ın isyanı! 'Bizim işimiz değil'

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, TRT Spor'a özel röportaj verdi. Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kurtardığı penaltı ve devamında sergilediği performansla takımının üç puan almasına büyük katkı sağlayan Altay Bayındır, zorlu deplasman öncesindeki hislerini ve sonrasını anlattı.

Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kurtardığı penaltı ve devamında sergilediği performansla takımının üç puan almasına büyük katkı sağlayan Altay Bayındır, TRT Spor'a samimi açıklamalarda bulundu.

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"GÖKHAN ABİ TOPLANTI YAPTI"

Fenerbahçe'nin Denizlispor deplasmanında aldığı üç puanın çok önemli olduğunu söyleyen Altay Bayındır "Farklı sonuçta farklı rüzgarlar esecekti. Biz bunun bilincinde çıktık maça. Gökhan abi maçtan önce toplantı yaptı hatta konuştu. Üç puana penaltı kurtararak ve diğer kurtarışlarla katkıda bulunduğum için ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Fakat önemli olan bu performansın devamını getirebilmek." dedi.

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"DENİZLİSPOR'UN YAPTIĞI DOĞRU DEĞİL"

Fenerbahçe'nin maça motive olmasının Denizlispor'un maç öncesinde yaptığı paylaşımla ilgisi olup olmadığı sorusu üzerine Altay Bayındır, "Sosyal medyadaki paylaşımlar bizim işimiz değil. Fakat Denizlispor'un yaptığı paylaşım doğru değildi. Sonuçta ortalığı kızıştırmanın mantığı yok." dedi.

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