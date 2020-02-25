Almanya'daki Türk spor kulübü Wesel Anadolu'ya ırkçı saldırı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyaletine bağlı Wesel kentinde yaşanan son dakika gelişmesine göre Wesel Anadolu Spor binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında binanın içerisinde kimsenin olmadığı, sadece maddi hasar olduğu bildirildi.

Avrupa'da yaşanan ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Yaşanan son dakika gelişmesine göre Almanya'da bir spor kulübüne yönelik gerçekleştirilen bir saldırıda can kaybı olmazken maddi hasar söz konusu. Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyaletine bağlı Wesel kentinde Wesel Anadolu Spor Kulüp Başkanı Cihan Sarıca, sosyal medya üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında saldırının can kaybına yol açmadığını, saldırganların ise henüz yakalanamadığını belirtti. Başkan Sarıca saldırının bir geleneğe dönüştüğünü ve bunun vahim bir hal aldığını da sözlerine ekledi.

"GELENEK HALİNİ ALDI VE VAHİM BİR DURUMA DÖNÜŞTÜ"

İşte Kulüp Başkanı Cihan Sarıca'nın son dakika açıklaması:

Sarıca açıklamasında "Wesel Anadolu Spor kulübüne haince zarar verme amacıyla saldırı yapılmıştır. Komşu Alman spor kulübüne hiç bir zarar verilmemiştir, iki kulüp arası sadece 10 metredir. Aşırılık, Almanya'da artık gelenek olmaya başladı. Üzücü ve vahim bir durum" ifadelerini kullandı.

Edinilen son dakika bilgisine göre Polis, saldırganları arıyor.