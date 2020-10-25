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  • 25 Ekim 2020 Pazar 12:40
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Almanya Futbol Federasyonu'ndan Mesut Özil'e resmi özür mektubu

Almanya Futbol Federasyonu'ndan Mesut Özil'e resmi özür mektubu

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Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çekilmesinin ardından Almanya'da haksız bir tutumla karşı karşıya kalmış, yaşanan olaylar sonrası başarılı futbolcu Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı. Oyuncunun menajeri Erkut Söğüt, Almanya Futbol Federasyonu'nun o dönemki yanlış tutumu sebebiyle Mesut Özil'e resmi özür mektubu gönderdiğini açıkladı.

Arsenal'de sıkıntılı günler yaşayan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, ESPN'e son derece önemli açıklamalarda bulundu. Söğüt'ün ifadeleri arasında en dikkat çekici olanı ise Almanya Futbol Federasyonu tarafından Mesut Özil'e iletilen resmi bir özür mektubuydu.

RESMİ ÖZÜR MEKTUBU

Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği bir fotoğraf sonrası Almanya'da haksız bir tutum ile karşı karşıya kalmıştı. Kendisine yapılan ağır eleştiriler karşısında milli takımının bir parçası olduğu Almanya Futbol Federasyonu, oyuncusunu korumaktan uzak bir tavır sergilemişti ki Erkut Söğüt, "3 hafta önce Almanya Futbol Federasyonu, Mesut'a yönelik tutumu nedeniyle özür diledi" ifadelerini kullandı.

‘KAZANDIĞIMIZDA ALMAN, KABETTİĞİMİZDE GÖÇMENİM’ DEMİŞTİ

Erkut Söğüt, Almanya Futbol Federasyonu'nun Mesut'u korumaktan uzak tavrı nedeniyle bir özür mektubu ilettiğini belirtirken olayın yaşandığı dönemde de Mesut Özil, "Kazandığımızda Almanım ama kaybettiğimizde göçmenim" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

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