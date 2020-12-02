Almanlara karşı 3. mağlubiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Başakşehir, sahasında RB Leipzig’e 4-3 mağlup oldu. Alman takımlarına karşı altıncı müsabakasını oynayan turuncu-lacivertliler, 3. yenilgisini yaşadı. Başakşehir’in ayrıca 1 galibiyet, 2 beraberliği bulunuyor. Rakip ağlara 5 gol bırakan İstanbul ekibi, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.
2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi guruplarında Hoffenheim’la mücadele eden Başakşehir, deplasmanda 3-1 kaybetmiş, evinde ise sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı.
İstanbul ekibi, geride kalan sezonda ise Borussia Mönchengladbach ile yine UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında yer almış ve evinde 1-1 berabere kalırken, Almanya’dan ise 2-1’lik galibiyetle dönmüştü.
Turuncu-lacivertliler, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde RB Leipzig’e de deplasmanda 2-0 kaybetmişti.
Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 4-3 yenen Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, son dakika golüyle çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
RB Leipzig'in Medipol Başakşehir karşısında galibiyet golünü atan Alexander Sörloth, maçın ardından konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in, RB Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi'nde Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 kaybeden Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki 7. yenilgisini almış oldu.
Medipol Başakşehir'in deneyimli stoperi Martin Skrtel, kariyerinde Avrupa kupalarındaki 100. maçına RB Leipzig karşısında çıktı.