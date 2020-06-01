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aksam.com.tr
  • 01 Haziran 2020 Pazartesi 20:57
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Ali Koç'tan sürpriz teknik direktör kararı

Ali Koç'tan sürpriz teknik direktör kararı

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Fenerbahçeli taraftarların sosyal medya üzerinden yönetime tepki göstermesine rağmen yönetim ligi mevcut teknik ekiple bitirmeyi planladığı öğrenildi.

Fenerbahçeliler , sosyal medyadan #HocaNeredeAliBaşkan başlığı altında Koç ve yönetimi hedef aldı. Atılan mesajların arasında "İmzala sözleşmeni, burası Norveç değil", "Lig başlıyor, koca Fenerbahçe'nin hâlâ hocası yok, planlaması yok, neyi bekliyorsun başkan?", "Yönetimimizi içinde bulundukları gafletten bir an önce uyanmaya davet ediyoruz" şeklinde sert eleştiriler yer aldı.

PANİK YOK

Bazı taraftar hesapları da kampanyaya destek verdi. Uzun bir süredir hoca konusundaki çalışmalarını sürdüren, Erol Bulut ve Bjelica ile adayları ikiye indiren Fenerbahçe'de tüm bu baskılara rağmen panik durumu oluşmadı. Sosyal medyadan gelen mesajlara karşılık Başkan Ali Koç'un "Kim ne dersin desin acele etmeyeceğiz" yorumunu yaptığı kaydedildi.

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BİRİNCİ ADAY BULUT

Fenerbahçe yönetiminin, atılan adımlarda çok hızlı kararlar verilmesinden doğan zararların önüne geçmek adına böyle bir yol izlediği, çok yüksek ihtimalle kalan 8 maça mevcut teknik ekiple devam edilip yeni hocanın yeni sezon öncesinde açıklanacağı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe Başkanı'nın bütün özelliklerini saymasına rağmen ismini vermediği Erol Bulut en güçlü aday. (Sabah)

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