Fenerbahçe, Miha Zajc'ı takasta kullanarak gönderecek

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Miha Zajc'ın gelecek sezon sarı-lacivertlilerden ayrılması bekleniyor.
Gelecek sezon öncesi transfer listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe'nin takas olarak kullanacağı ilk isim Miha Zajc olacak.
Ara transfer döneminde de birçok isme karşılık Slovenyalı'yı takas olarak öneren sarı-lacivertliler, yaz döneminde de 25 yaşındaki oyuncuyu transferlerde kullanacak.
(Takvim)
Federasyon, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kadrosunda birçok yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray şimdiden kolları sıvadı. Önümüzdeki sezondan itibaren yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılı ekip, 5 Türk futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte o isimler ve detaylar...
Hem Denizlispor hem de Gençlerbirliği formaları altında Süper Lig asist kralı olan Tandoğan, çocukken Fenerbahçeli olduğunu, Denizlispor'da oynadığı dönemde Beşiktaş sevgisinin arttığını ve sonunda da siyah beyazlı formayı giydiğini ifade etti.
Beşiktaş, forma göğüs sponsorluğu konusunda Beko ile 2 yıl-42 milyon TL karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini gelecek sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İngiliz basını, sarı-lacivertli kulübün, Premier Lig'de forma giyen yıldız ismi kiralamak için harekete geçtiğini yazdı.
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yurt içi ve yurt dışından birçok teklif aldığını ve sezon sonu bu teklifleri en iyi şekilde değerlendireceğini söyledi.
Transferde adeta bir fırtına gibi esen Trabzonspor'da operasyon devam ediyor. Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'a imzayı attıran ve Aly Malle ile el sıkışan bordo-mavili ekip, bir genç futbolcuyla daha prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...
Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç transferini bitiren Galatasaray, bir diğer Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt'u ise elden kaçırdı. 26 yaşındaki sol kanat, Yiğidolarla 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.