Alexander Sörloth resmen RB Leipzig'de

AA, DHA

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u transfer ettiğini resmen açıkladı. Trabzonspor, öğlen saatlerinde Norveçli golcünün 20+2 milyon euro karşılığında Alman kulübüne transfer olduğunu KAP'a bildirmişti. Sözleşmeye göre söz konusu rakamlar Crystal Palace ile Trabzonspor arasında yarı yarıya paylaşılacak.

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'e transfer oldu.

RB Leipzig, Norveçli yıldız futbolcu Alexander Sörloth'un transferini kulübün resmi internet sitesi üzerinden açıklarken, açıklamada 24 yaşındaki futbolcu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Golcü oyuncunun Alman ekibinde 19 numaralı formayı giyeceği de açıklamada yer aldı.

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TRABZONSPOR'UN KAZANACAĞI BONSERVİS MİKTARI

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Bonservisi Crystal Palace Kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sörloth'un, Leipzig Kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, anlaşmaya göre Leipzig'in, Trabzonspor ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace'a yarı yarıya paylaşılmak üzere şu şekilde ödeme yapacağı kaydedildi:

Sözleşme fesih bedeli olarak 20 milyon avro ödenecektir. Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2 milyon avro bonus ödenecektir. Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının yüzde 20'si kulübümüze ödenecektir. Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır. Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sörloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace Kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır.

SÖRLOTH'UN SÖZLEŞME FESHİ



Trabzonspor Kulübü, bir başka açıklamada ise Sörloth'un sözleşmesini feshettiğini bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve KAP'ta yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Alexander Sörloth arasındaki 3 Ağustos 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Yapılan anlaşmaya göre, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.

SÖRLOTH'TAN VEDA MESAJI: "KALBİM BURUK"



Trabzonspor'dan ayrılarak Almanya'nın Leipzig Kulübü'ne transfer olan golcü oyuncu Alexander Sörloth, "Kalbim biraz buruk şekilde bu tercihi yapsam da kariyerimi düşünmek zorundaydım." dedi.

Bordo-mavili takımda geçen sezon 24 golle gol kralı olan Norveçli futbolcu, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan video ile veda etti.

Sörloth, Trabzonspor'da geçirdiği geçen sezonun kendisi için çok duygusal olduğunu ifade ederek, "Başkan Ahmet Ağaoğlu'na beni kabullenip bir baba figürü gibi davrandığı için büyük teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Burada bulunduğum süre boyunca kendisi benim için çok özeldi ve tekrar kendisine büyük teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.

Yalnızca saha içinde değil, aynı zamanda şehirdeki birçok insanla da arkadaşlıklar kurduğunu, bu yüzden bu mesajı video ile göndermenin çok zor olduğunu belirten Sörloth, "Keşke bu veda mesajını bir veda üzerinden değil sizlere orada bizzat kendimi söyleyebilseydim. Trabzon şehri beni kendi çocukları gibi görseler de kariyerimde ulaşmak istediğim hedeflerim ve hayallerim var. Onlardan biri Almanya Bundesliga'da oynamaktı. Çünkü çok iyi bir lig, dünyadaki en iyi liglerden bir tanesi." şeklinde konuştu.

"Kalbim biraz buruk şekilde bu tercihi yapsam da kariyerimi düşünmek zorundaydım ve ayrıca aldığım karar Trabzonspor'dan ayrılmak değil, kariyerim için bir sonraki adımı atmak." ifadesini kullanan Norveçli oyuncu, şunları kaydetti:

Umuyorum herkes de bunu anlayacaktır. Hepinize bizzat veda edebilmeyi isterdim. Ancak bu yıl Kovid-19 salgınıyla birlikte seyahat etmek daha zorlaştı ve maalesef bu yüzden gelip ellerinizi sıkıp düzgün bir şekilde veda etme fırsatı bulamıyorum. Ama yine de beni aranıza kattığınız ve kariyerimde yeni adımı atma fırsatı tanıdığınız için sizlere minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum. Trabzon'da her zaman arkadaşlarım olacak. Takım arkadaşlarım, antrenörler, sağlık ekibi, oradaki herkes geçen yılı unutulmayacak bir yıl haline getirdiler. Sizlere her zaman borçlu hissedeceğim. Gelecek de tekrar sizlerle görüşebilmeyi umuyorum.

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