Alberth Elis, Anderlecht'e yakın

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Engin Verel son noktayı koydu! İşte F.Bahçe'nin yeni hocası... Engin Verel son noktayı koydu! İşte F.Bahçe'nin yeni hocası... Birçok isim yazıldı, konuşuldu... Yazarımız Engin Verel, Fenerbahçe'deki hoca söylentilerine noktayı koydu. Fenerbahçe Hırvat teknik adamla anlaşmaya vardı. Nenad Bjelica, 1+3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Mukavelenin süresi ve şartlarını Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'deki seçim takvimine göre ayarladı. Bjelica 27 Temmuz tarihinde İstanbul'a imzaya gelecek...

Dünya şampiyonu Galatasaray'a Dünya şampiyonu Galatasaray'a Alman basını, Borussia Dortmund'la mukavelesi bitecek olan yıldız futbolcuyla Galatasaray'ın da ilgilendiğini yazdı. Ancak Aslan, bu transferde devlerle yarışacak.

Kruse Fener'i kesmedi! Onun yerine geliyor... Kruse Fener'i kesmedi! Onun yerine geliyor... Gelecek sezonun kadro yapılanmasını oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Carlos Eduardo. Kruse'den bu sezon istediği verimi alamayan ve Alman oyuncuyu elden çıkarmak isteyen Fenerbahçe için Arap basınından bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

Yok artık! Mike Tyson inanılmaz rakamı reddetti Yok artık! Mike Tyson inanılmaz rakamı reddetti Ringlere dönmeye hazırlanan efsane boksör Mike Tyson, kendisine gelen teklifleri tek tek reddediyor. Tyson son olarak 18 milyon dolarlık teklifi geri çevirdi.

'İstanbul ekibiyle anlaştık, 10 gün içinde imzalar atılacak' 'İstanbul ekibiyle anlaştık, 10 gün içinde imzalar atılacak' Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol bek Maciej Rybus'un menajeri, “Bir İstanbul ekibiyle anlaştık. 10 gün içinde ön sözleşme imzalayacağız ve sağlık kontrolünden geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Eşi 'Come to Beşiktaş' paylaşımını beğenmişti! Fener de devrede Eşi 'Come to Beşiktaş' paylaşımını beğenmişti! Fener de devrede Daha önce adı Beşiktaş'la anılan Partizan'ın Nijeryalı golcüsü Umar Sadiq için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edildi. 23 yaşındaki forvetin eşi Judy Mega, bir taraftarın ‘Come to Beşiktaş' paylaşımını beğenmişti.