Alanyaspor'da 2'si futbolcu 3 kişi koronavirüse yakalandı

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid 19 testlerinde bir profesyonel takım ve bir altyapı oyuncumuz ile bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın ve personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.”
Fenerbahçe'nin tartışılan futbolcusu Tolga Ciğerci, adalesindeki 2. derece yırtık sebebiyle 2-3 hafta forma giyemeyecek.
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla teknik ekibin yüzünü güldüren ve takımın en az kazanan ismi olan Taylan Antalyalı'ya Sarı-Kırmızılı yönetim en az yüzde 100 zam yapacak.
Alanyaspor'da bir profesyonel takım, bir altyapı oyuncusu ve bir personelde koronavirüs tespit edildi.
FT Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, yeni teknik direktörleri Ersun Yanal'ın ekstra motivasyonu ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını kazanmak istediklerini söyledi.
Hatayspor, 1 futbolcusunda koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.
Eddie Newton'ın ardından Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı, Bordo-Mavili takımda 4-1-4-1 sistemini deniyor.