Alanyaspor'da 2'si futbolcu 3 kişi koronavirüse yakalandı

Alanyaspor'da bir profesyonel takım, bir altyapı oyuncusu ve bir personelde koronavirüs tespit edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



“Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid 19 testlerinde bir profesyonel takım ve bir altyapı oyuncumuz ile bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın ve personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.”