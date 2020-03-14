Alanyaspor galibiyet hasretini Gaziantep FK karşısında dindirdi

Karşılaşmanın tek golünü 42. dakikada Steven Caulker kaydetti. Bu gol, İngiliz futbolcunun Süper Lig'deki ilk golü oldu. Alanyaspor, ligde 5 maç sonra galibiyet aldı.
Aytemiz Alanyaspor, bu sonuç ile puanını 43'e çıkardı ve maç fazlası ile 5. sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise; 32 puan ile 9. sırada kaldı.
Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise 27. haftada sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.
Süper Lig'in 26. haftası koronavirüs tedbirleri sebebiyle seyircisiz olarak devam ediyor. Haftanın kritik maçında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oluyor. İşte muhtemel 11'ler...
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da dizinden ameliyat edilen Aminu Umar, sezonu kapattı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisi öncesi basına açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John Obi Mikel, koronavirüs tehditi nedeniyle sezonun ertelenmesi gerektiğini söyledi. Radamel Falcao da, tecrübeli oyuncunun paylaşımına yorum yaptı.
Galatasaray Doğa Sigorta'nın Yeni Zelandalı oyuncusu Tai Webster'ın koronavirüs endineşi nedeniyle Pınar Karşıyaka maçına çıkmayı kabul etmediği bildirildi.
Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Denizlispor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve oynadığı son 3 maçta 2. galibiyetini aldı.
Son 2 haftalık süreçte ailevi nedenlerden dolayı iki kez İspanya'ya gidip gelen Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Thievy Bifouma, takımda corona virüsü endişesi yarattı.