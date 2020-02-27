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  • 27 Şubat 2020 Perşembe 10:53
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  • 27 Şubat 2020 Perşembe 10:53

Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda"

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Süper Lig'de son 2 maçta 1 puan alabilen Beşiktaş, 24. haftada Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı takımda Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Peki Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Alanyaspor - Beşiktaş maçı Beinsports 1'den canlı izlenebilecek.

Beşiktaş, ligin son 2 haftasında 1 puan alabildi. Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor'u 2-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ligin son iki maçında 22. haftada Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu, 23. haftada ise Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 37 puanla 7. sırada bulunuyor. Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 39 puan toplayarak 5. sırada yer aldı.

SON 4 DEPLASMAN MAÇINDA BİR GALİBİYET

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki son 4 maçta sadece bir kez kazanabildi.

Çaykur Rizespor'a üstünlük kuran Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 3-1, Göztepe'ye 2-1 ve Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

6 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Kritik haftalara giren Beşiktaş'ta 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, Alanyaspor maçında sarı kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında cezalı olacak.

LJAJİC HAZIR

Trabzonspor maçı öncesindeki antrenmanlara hastalığı nedeniyle çıkamayan ve bu maçta görev alamayan Adem Ljajic, Aytemiz Alanyaspor karşısında oynayabilecek duruma geldi.

Sakatlıkları nedeniyle hafta başındaki antrenmana çıkamayan Caner Erkin, Kevin-Prince Boateng ve Georges-Kevin N'Koudou'da sıkıntı bulunmuyor.

Henüz hazır olmayan Dorukhan Toköz'ün ise yarınki karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ, AYTEMİZ ALANYASPOR'A YENİLMEDİ 

Beşiktaş'ın Süper Lig'de rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor.

İki takım ligde 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçların 6'sını siyah-beyazlı ekip kazandı, 1 maç ise berabere bitti. 

Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor ligde ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı ekip iki maçı da 4-1 kazandı. Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda oynanan maçlarda rakibine 2-1 ve 1-0 üstünlük kurdu.

2018-2019 sezonunun ilk maçında iki takım 0-0 berabere kalırken, ikinci devredeki mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı.

Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, 7 maçta rakibine 15 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

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