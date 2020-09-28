Al Ahli, Josef de Souza'yı geri çağırdı! Beşiktaş sözleşmeyi feshedebilir

Josef de Souza'nın eski takımı Al Ahli Brezilyalı oyuncuyu geri çağırdı. Suudi Arabistan kulübü, 31 yaşındaki oyuncunun sözleşme fesihinin haksız olduğunu iddia ediyor.
MAAŞINI ALAMADIĞI İÇİN TEK TARAFLI FESHETMİŞTİ
Brezilyalı futbolcu, maaşını 6 ay alamadığı için Al Ahli ile kontratını tek taraflı sonlandırmış ve Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
HENÜZ LİSANSI ÇIKARTILAMADI
Josef de Souza'nın lisansını henüz çıkartamayan siyah beyazlılar, geçici lisans için FIFA'ya başvurdu.
ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜLMEZSE BEŞİKTAŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR
Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı oyuncunun Al Ahli ile arasındaki anlaşmazlığın çözülmemesi halinde Josef de Souza ile yapılan 2 yıllık anlaşmayı feshetme hakkına sahip.
(Ntv Spor)
Kasımpaşa, Ganalı kanat oyuncusu Gilbert Koomson'u kadrosuna dahil etti.
Beşiktaş'ta Josef de Souza krizi büyüyor! Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini haksız feshettiğini öne sürerek oyuncuyu geri çağırdı.
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