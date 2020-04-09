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  • 09 Nisan 2020 Perşembe 08:00
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  • 09 Nisan 2020 Perşembe 00:14

AKŞAM özel röportaj: "Tabii ki Fenerbahçe ilgimi çeker"

AKŞAM özel röportaj: "Tabii ki Fenerbahçe ilgimi çeker"

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Moldova Milli Takımı'nın hocası Engin Fırat AKŞAM'a çok özel açıklamalar yaptı: “Zaten bir çok yerden teklifler alıyorum. Ama sonuçta Moldova ile sözleşmem var ve beni isteyenin onlarla görüşmesi lazım. Fenerbahçe'yi soruyorsanız, tabii ki ilgimi çeker. Ancak resmi bir teklif yok.”

AKŞAM Özel Röportaj / Orçun ÖZATEŞ

AKŞAM’ın bugünkü konuğu Moldova Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat. Genç yaşında başladığı teknik adamlık kariyerinde çok önemli başarılara imza atan, Bundesliga deneyimi yaşayan Engin Fırat, 2019’dan beri başında bulunduğu Moldova Milli Takımı’nda oynattığı futbolla takdir topluyor. Henüz güzel oyunları sonuca çok fazla yansımasa da Euro 2020 elemelerinde Türkiye’yle aynı grupta yer alan Moldova, sahaya koyduğu mücadele ile alkışlandı. Bugünlerde teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe’nin hoca adayları arasında da ismi geçiyor. Galatasaray’ı 6-0 yendikleri dönemde Fenerbahçe’de Werner Lorant’ın yardımcılığını yapan Fırat’ın bu anlamda Sarı-Lacivertli camia için ayrı bir yeri var.

UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞMEDİK

Bu nedenle Engin Fırat’la söyleşimizde Fenerbahçe konusu ön plana çıkıyor. 6 Kasım 2002’de oynanan ve F.Bahçe’nin 6-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşma hakkında Engin Fırat spekülasyona yol açmamak için, “Bu konuda yorum yapmak istemiyorum” diyor. “Peki Werner Lorant’la hala görüşüyor musunuz” sorumuza ise, “Kendisi çoktan emekli oldu. Teknik direktörlüğü bıraktı. Kendisi Almanya’da yaşıyor. Ama maalesef uzun süre konuşamadık” cevabını veriyor.

KOÇ VE ÖZSOY BENİ ARAMADI

Elbette sohbetin en can alıcı bölümü, Fenerbahçe’nin teknik direktörlük konusu. Fırat bu konuda medyada çıkan haber ve değerlendirmeleri takip ettiğini belirterek, “Bunu zaten net olarak cevaplamıştım. Fenerbahçe’nin yetkili isimleri olan Sayın Ali Koç veya Sayın Semih Özsoy beni aramadılar. Buna göre değerlendirirsek bir teklif yok. Son durum bu” ifadesini kullanıyor. Ancak gönlünde Fenerbahçe’nin yattığını da gizlemiyor: “Zaten birçok yerden teklif var, ama sonuçta Moldova ile sözleşmem var ve beni isteyenin onlarla görüşmesı lazım. Direkt Fenerbahçe’yi soruyorsanız, tabii ki ilgimi çeker.”

TARİHİN EN İYİ DEFANSI

Engin Fırat, “Şenol Güneş liderliğinde Milli Takım’ın çok başarılı olacağını düşünüyorum. Defansif olarak futbol tarihimizin en iyi takımı. Forvette sıkıntı var” diyor.

Fırat, Milli Takım’ın görüntüsünün ise kulüplerinkinden çok farklı olduğunu belirtiyor: “Bu dönemde gerçekten çok yetenekli bir jenerasyon yakaladık. Şenol Güneş önderliğinde Milli Takım çok başarılı olacağını düşünüyorum. Özelikle defansif olarak futbol tarihimizdeki en iyi takım. Forvet olarak sıkıntı var ama bunu dünya futbolu da yaşıyor. Bence yetenekli oyuncu her zaman yer her yerde oynar. Bunun yabancı kuralla ilgisi yok. Bakın son dönemlerde kaç tane Türkiye’den yetişen oyuncu yurt dışına transfer oldu! Hiç bu kadar olmamıştı. Demek bu durum kuralla değil yetenekle ilgili.

FUTBOL EKONOMİSİ ZORA GİRECEK

Fırat, “Bu süreç zaten zorda olan futbol ekonomisini çökertti. Sponsor bulmak zorlaşacak. Artık büyük rakamları kimse ödeyemez” diyor.

FUTBOL EKONOMİSİ ZORA GİRECEK

Engin Fırat futbolun teknik, taktiği kadar maliyeti ve ekonomisiyle de ilgili birisi. Koronavirüs salgınının bundan sonra futbola etkisinin neler olabileceğini soruyoruz. Öngörüsünü şöyle açıklıyor:

SPORUN ETRAFI DEĞİŞECEK

“Koronavirüs süreci gerçekten sonra futbolda birçok şey değişecek. En önemlisi zaten zor durumda olan futbol ekonomisi tam çöktü. Bu dönemden sonra sponsor bulmak çok zor olacak. Eskisi gibi büyük rakamları hiç kimse ödeyemez. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Statlarda güvenlik ve önlemler çok daha sıkı olacak. Spor spor kalacak ama sporun etrafı değişecek.”

OKUL GİBİ

Fırat karantina döneminde eğitimleri nasıl verdiğini şöyle anlatıyor: “Kitap okurum, puzzle uzmanı oldum. Onun dışında milli oyuncularla hep internet üzeri temastayım. Kulüpler zaten internet üzerinden fi zik çalışmaları yapıyor. Ben de her 10 günde bir 40 kişilik aday kadromla taktik çalışması yapıyorum. Yani son maçların analizi ve gelecek rakiplerın özeliklerini bakıyoruz. Federasyonda dev ekranda ders veriyorum ve oyuncular da online izliyor...Okul gibi...

KATLANMALIYIZ

Engin Fırat karantina günleri hakkında şu değerlendirmeyi yapıyor: “Koronavirüs döneminde herkes gibi bizde evdeyiz. Ben ve yardımcım Nuri Kanburoğlu, Moldova da kaldık. Zor mu? Tabii ki zor ama herkes bu sorumluluğu almalı.

‘EVDE KAL’ ÇAĞRISI YAPTIRDILAR

Fırat: “Moldova’da çok mutluyum. Bana ilgi çok fazla. Bana değer verdiklerini her fırsatta gösteriyor. Bu beni mutlu ediyor. Yabancı olmama rağmen ‘Evde Kal çağrısı’nı Ana Haberlerde benden aldılar. Yani ilk defa bir yabancı hoca gelmesi ilginin üst düzeye çıkmasına neden oluyor. Her şey güzel.

HEDEFiM FIFA’DA iLK 50‘YE GiREBiLMEK

Fırat: “Kosova, Slovenya ve Yunanistan’la aynı grupta mücadele edeceğiz. Gerçekten zor maçlar olacak. Ama aynı anda da o kadar ilgi çekici. Bu grupta her şeyin olabileceğini düşünüyorum. Elimizden geleni yapacağız. Ana hedefi m ise FIFA sıralamasında ilk 50’de olmak.”

FATİH TERİM YORUMSUZ

Engin Fırat, Fatih Terim’le ilgili sorularımıza, “Yorum yok. Başka hocalar hakkında konuşmayı sevmem” cevabını verdi.

ÖNCELİK TAKIM

Engin Fırat da futbolda yeteneğin başarı için yeterli olmadığını düşünenlerden. Bir takımda en önemli şeyin ne olduğunu sorduğumuzda şu cevabı alıyoruz: “Takımın takım olması. Basit gibi görünüyor ama en zoru. Başarının en önemli noktası.”

SON HAFTA BELLİ OLUR

Engin Fırat, Süper Lig’deki yarışı ise şöyle değerlendiriyor: “Liglerin ertelenmesi futbolcuları kesinlikle etkiler. En azından 4 hafta yeniden hazırlık dönemi lazım, yoksa sakatlıklar ve performans dalgalamaları olur. Bu sene Süper Lig’de her şey açık, en azından 4 takım da şampiyon olabilir. Son hafta belli olur.”

15 GÜNDE 2 BİN PARÇA

Puzzle bugünlerde pek çok kişinin eğlencesi. Zor bir strateji ve sabır gerektiren puzzle konusundaki pozisyonunu ve futbolla ilişkisini soruyoruz Fırat Hoca’ya. “Futbol takımı kurmak da Puzzle gibi doğru parçaları birleştirmek değil mi?” şeklinde bir soruyla cevap veriyor ve ardından ekliyor, “Önce kenarları buluyoruz. Sonra renklere göre bölgeleri belirliyoruz. 2000 parçayı şu an 2 haftada kurmak da Puzzle gibi doğru parça- yapıyorum. Zaten zaman bol...”

ENGİN FIRAT KİMDİR?

En genç hoca

1970 İstanbul doğumlu olan Engin Fırat, futbol kariyerinin ardından Çek Joseph Jarabinsky’nın yanında Avrupa’nın en genç profesyonel antrenörü olarak göreve başladı. 27 yaşında Samsunspor’da Alman teknik adam Horst Hrubesch’in yardımcılığını yaptı. 2000’den sonra Almanya’da teknik adamlık kariyerine devam eden Fırat, 2002-2003’te Werner Lorant’ın yardımcısı olarak Fenerbahçe’ye döndü. Lorant’la birlikte tekrar Almanya’ya giden birçok takımda görev yaptıktan sonra 28 Ekim 2019’da Moldova Milli Takımı’nın başına geçti. Fırat Euro 2020’de Türkiye ile aynı grupta yer aldı ve Andorra’ya karşı tek galibiyet elde edebildi. 3 puanla grupta son sırada yer aldı.

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